بأسعار خيالية... منصة "إكس" تطرح الأسماء النادرة للبيع!

Advertisement

المشتركون في خطط Premium يمكنهم طلب أو شراء الأسماء غير المستخدمة، مع خيارين: مجاني ومدفوع، وقد تصل أسعار الأسماء النادرة بين 2500 دولار ومليون دولار وأكثر.الأسماء المصنفة ضمن Priority Handles، مثل @GabrielJones أو @ParadoxAI، متاحة مجاناً لمشتركي Premium+ وPremium Business. بعد الموافقة، تنتقل ملكية الاسم دون رسوم، لكن عند إلغاء أو تخفيض الاشتراك، يعود الاسم القديم للحساب بعد 30 يوماً.الأسماء الشهيرة والنادرة، مثل @Pizza أو @Tom، تُطرح عبر الطرح العام أو دعوات شراء مباشرة بأسعار محددة مسبقاً، وفقاً لشعبية الاسم وطوله وأهميته الثقافية. يظل الاسم ملكاً للمستخدم حتى بعد انتهاء الاشتراك.أكدت المنصة أن السوق مصمم لتوزيع الأسماء بشكل آمن وعادل، وتجنب الاستغلال بواسطة الحسابات الآلية، مع إمكانية تسجيل اهتمام بأي اسم غير متاح ليتم إخطار المستخدم لاحقاً.الخطوة تهدف إلى جذب المزيد من مشتركي Premium لتعويض تراجع إيرادات الإعلانات منذ استحواذ على المنصة. (العربية)