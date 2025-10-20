24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بأسعار خيالية... منصة "إكس" تطرح الأسماء النادرة للبيع!
Lebanon 24
20-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منصة إكس عن إطلاق سوق جديدة لبيع أسماء المستخدمين غير النشطة، ضمن جهود لتعزيز إيراداتها.
المشتركون في خطط Premium يمكنهم طلب أو شراء الأسماء غير المستخدمة، مع خيارين: مجاني ومدفوع، وقد تصل أسعار الأسماء النادرة بين 2500 دولار ومليون دولار وأكثر.
Advertisement
أسماء "الأولوية" مجانية للمشتركين المميزين
الأسماء المصنفة ضمن Priority Handles، مثل @GabrielJones أو @ParadoxAI، متاحة مجاناً لمشتركي Premium+ وPremium Business. بعد الموافقة، تنتقل ملكية الاسم دون رسوم، لكن عند إلغاء أو تخفيض الاشتراك، يعود الاسم القديم للحساب بعد 30 يوماً.
الأسماء النادرة بأسعارخيالية
الأسماء الشهيرة والنادرة، مثل @Pizza أو @Tom، تُطرح عبر الطرح العام أو دعوات شراء مباشرة بأسعار محددة مسبقاً، وفقاً لشعبية الاسم وطوله وأهميته الثقافية. يظل الاسم ملكاً للمستخدم حتى بعد انتهاء الاشتراك.
ضوابط لمنع إساءة الاستخدام
أكدت المنصة أن السوق مصمم لتوزيع الأسماء بشكل آمن وعادل، وتجنب الاستغلال بواسطة الحسابات الآلية، مع إمكانية تسجيل اهتمام بأي اسم غير متاح ليتم إخطار المستخدم لاحقاً.
الخطوة تهدف إلى جذب المزيد من مشتركي Premium لتعويض تراجع إيرادات الإعلانات منذ استحواذ
إيلون ماسك
على المنصة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
منصة X تطرح تحديثاً جديداً
Lebanon 24
منصة X تطرح تحديثاً جديداً
20/10/2025 23:34:32
20/10/2025 23:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
Lebanon 24
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
20/10/2025 23:34:32
20/10/2025 23:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض ينشر عبر منصة إكس بيان حركة حماس المتضمن قبول خطة الرئيس ترامب
Lebanon 24
البيت الأبيض ينشر عبر منصة إكس بيان حركة حماس المتضمن قبول خطة الرئيس ترامب
20/10/2025 23:34:32
20/10/2025 23:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بمناسبة عيدها المخرج الشهير يُفاجئ زوجته الفنانة بسيارة "رولز رويس".. سعرها خيالي! (صور)
Lebanon 24
بمناسبة عيدها المخرج الشهير يُفاجئ زوجته الفنانة بسيارة "رولز رويس".. سعرها خيالي! (صور)
20/10/2025 23:34:32
20/10/2025 23:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك
30 يوما
الاشتر
كاني
دمين
إيرا
تركي
ماسك
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة.. الذكاء الاصطناعي يكشف سرًّا جديدًا في لوحة شهيرة!
Lebanon 24
مفاجأة.. الذكاء الاصطناعي يكشف سرًّا جديدًا في لوحة شهيرة!
16:00 | 2025-10-20
20/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية خصوصيتك من الهجمات الرقمية.. فعّل هاتين الميزتين!
Lebanon 24
لحماية خصوصيتك من الهجمات الرقمية.. فعّل هاتين الميزتين!
16:00 | 2025-10-20
20/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء شائعة تدمّر بطارية الأجهزة اللوحية والهواتف
Lebanon 24
أخطاء شائعة تدمّر بطارية الأجهزة اللوحية والهواتف
11:00 | 2025-10-20
20/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شل تطبيقات كبرى.. عطل عالمي في خدمات "أمازون ويب سيرفيسز"
Lebanon 24
شل تطبيقات كبرى.. عطل عالمي في خدمات "أمازون ويب سيرفيسز"
09:00 | 2025-10-20
20/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غولدمان ساكس: ثورة الذكاء الاصطناعي ما زالت في بدايتها
Lebanon 24
غولدمان ساكس: ثورة الذكاء الاصطناعي ما زالت في بدايتها
09:00 | 2025-10-20
20/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-10-20
مفاجأة.. الذكاء الاصطناعي يكشف سرًّا جديدًا في لوحة شهيرة!
16:00 | 2025-10-20
لحماية خصوصيتك من الهجمات الرقمية.. فعّل هاتين الميزتين!
11:00 | 2025-10-20
أخطاء شائعة تدمّر بطارية الأجهزة اللوحية والهواتف
09:00 | 2025-10-20
شل تطبيقات كبرى.. عطل عالمي في خدمات "أمازون ويب سيرفيسز"
09:00 | 2025-10-20
غولدمان ساكس: ثورة الذكاء الاصطناعي ما زالت في بدايتها
08:00 | 2025-10-20
حرب التكنولوجيا والمعادن النادرة.. أوروبا الخاسرة في صراع العمالقة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 23:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 23:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 23:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24