Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بأسعار خيالية... منصة "إكس" تطرح الأسماء النادرة للبيع!

Lebanon 24
20-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1431831-638965856807193298.webp
Doc-P-1431831-638965856807193298.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت منصة إكس عن إطلاق سوق جديدة لبيع أسماء المستخدمين غير النشطة، ضمن جهود لتعزيز إيراداتها.

المشتركون في خطط Premium يمكنهم طلب أو شراء الأسماء غير المستخدمة، مع خيارين: مجاني ومدفوع، وقد تصل أسعار الأسماء النادرة بين 2500 دولار ومليون دولار وأكثر.
Advertisement


أسماء "الأولوية" مجانية للمشتركين المميزين

الأسماء المصنفة ضمن Priority Handles، مثل @GabrielJones أو @ParadoxAI، متاحة مجاناً لمشتركي Premium+ وPremium Business. بعد الموافقة، تنتقل ملكية الاسم دون رسوم، لكن عند إلغاء أو تخفيض الاشتراك، يعود الاسم القديم للحساب بعد 30 يوماً.


الأسماء النادرة بأسعارخيالية

الأسماء الشهيرة والنادرة، مثل @Pizza أو @Tom، تُطرح عبر الطرح العام أو دعوات شراء مباشرة بأسعار محددة مسبقاً، وفقاً لشعبية الاسم وطوله وأهميته الثقافية. يظل الاسم ملكاً للمستخدم حتى بعد انتهاء الاشتراك.

ضوابط لمنع إساءة الاستخدام

أكدت المنصة أن السوق مصمم لتوزيع الأسماء بشكل آمن وعادل، وتجنب الاستغلال بواسطة الحسابات الآلية، مع إمكانية تسجيل اهتمام بأي اسم غير متاح ليتم إخطار المستخدم لاحقاً.

الخطوة تهدف إلى جذب المزيد من مشتركي Premium لتعويض تراجع إيرادات الإعلانات منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
منصة X تطرح تحديثاً جديداً
lebanon 24
20/10/2025 23:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
lebanon 24
20/10/2025 23:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض ينشر عبر منصة إكس بيان حركة حماس المتضمن قبول خطة الرئيس ترامب
lebanon 24
20/10/2025 23:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة عيدها المخرج الشهير يُفاجئ زوجته الفنانة بسيارة "رولز رويس".. سعرها خيالي! (صور)
lebanon 24
20/10/2025 23:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إيلون ماسك

30 يوما

الاشتر

كاني

دمين

إيرا

تركي

ماسك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-10-20
16:00 | 2025-10-20
11:00 | 2025-10-20
09:00 | 2025-10-20
09:00 | 2025-10-20
08:00 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24