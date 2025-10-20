24
تكنولوجيا وعلوم
لحماية خصوصيتك من الهجمات الرقمية.. فعّل هاتين الميزتين!
Lebanon 24
20-10-2025
|
16:00
أعلنت منصة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، التابعة لمجموعة أمازون الأميركية، اليوم الاثنين عن أعطال تسببت في صعوبات بالاتصال بعدة مواقع وتطبيقات شهيرة مثل أمازون،
سناب شات
، وفورتنايت.
وذكر الموقع المخصص للصيانة أن هناك "معدلات كبيرة في الأخطاء في الطلبات الموجهة" لقاعدة بيانات
دينامو
دي بي المستخدمة في العديد من التطبيقات والمواقع والألعاب الإلكترونية.
ولم تحدد المنصة سبب العطل، لكنها أفادت عند الساعة 09:27 بتوقيت غرينيتش بأنها رصدت "مؤشرات كبيرة لعودة الخدمة" بعد اتخاذ "إجراءات أولية" لمعالجته.
وتعد AWS منصة للحوسبة السحابية تقدم للشركات خدمات عند الطلب تشمل التخزين وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي. وأفاد موقع داون ديتكتر أن مستخدمي عشرات المواقع والتطبيقات واجهوا مشكلات صباح الاثنين.
وأكد أرافيند سرينيفاس، الرئيس التنفيذي لشركة بربليكسيتي، عبر منصة إكس أن برمجية
الذكاء الاصطناعي
للشركة "غير متوافرة حاليا" بسبب العطل في AWS، وأنهم يعملون على إصلاحه.
وتأثر أيضا كل من إير بي إن بي، إنستغرام، ستيم،
روبلوكس
، برول ستارز، إضافة إلى بعض شركات الاتصالات مثل
الفرنسية
أورانج
، بويغ تيليكوم، وSFR. (آرم نيوز)
الذكاء الاصطناعي
مجموعة أمازون
الفرنسية
سناب شات
فورتنايت
روبلوكس
أورانج
دينامو
