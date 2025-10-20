Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لحماية خصوصيتك من الهجمات الرقمية.. فعّل هاتين الميزتين!

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1431835-638965866518597990.png
Doc-P-1431835-638965866518597990.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت منصة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، التابعة لمجموعة أمازون الأميركية، اليوم الاثنين عن أعطال تسببت في صعوبات بالاتصال بعدة مواقع وتطبيقات شهيرة مثل أمازون، سناب شات، وفورتنايت.
Advertisement


وذكر الموقع المخصص للصيانة أن هناك "معدلات كبيرة في الأخطاء في الطلبات الموجهة" لقاعدة بيانات دينامو دي بي المستخدمة في العديد من التطبيقات والمواقع والألعاب الإلكترونية.


ولم تحدد المنصة سبب العطل، لكنها أفادت عند الساعة 09:27 بتوقيت غرينيتش بأنها رصدت "مؤشرات كبيرة لعودة الخدمة" بعد اتخاذ "إجراءات أولية" لمعالجته.


وتعد AWS منصة للحوسبة السحابية تقدم للشركات خدمات عند الطلب تشمل التخزين وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي. وأفاد موقع داون ديتكتر أن مستخدمي عشرات المواقع والتطبيقات واجهوا مشكلات صباح الاثنين.


وأكد أرافيند سرينيفاس، الرئيس التنفيذي لشركة بربليكسيتي، عبر منصة إكس أن برمجية الذكاء الاصطناعي للشركة "غير متوافرة حاليا" بسبب العطل في AWS، وأنهم يعملون على إصلاحه.


وتأثر أيضا كل من إير بي إن بي، إنستغرام، ستيم، روبلوكس، برول ستارز، إضافة إلى بعض شركات الاتصالات مثل الفرنسية أورانج، بويغ تيليكوم، وSFR. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
غوغل تطلق ميزة "التحقق من الهوية" لحماية هواتف بيكسل
lebanon 24
20/10/2025 23:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بين التسوق والتطبيقات... هكذا تحافظ على خصوصيتك في العالم الرقمي
lebanon 24
20/10/2025 23:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعزز حماية درونات "أورلان" أمام الهجمات الاعتراضية
lebanon 24
20/10/2025 23:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي مستعد للقاء بوتين في أي مكان باستثناء هاتين الدولتين!
lebanon 24
20/10/2025 23:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

مجموعة أمازون

الفرنسية

سناب شات

فورتنايت

روبلوكس

أورانج

دينامو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-10-20
14:00 | 2025-10-20
11:00 | 2025-10-20
09:00 | 2025-10-20
09:00 | 2025-10-20
08:00 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24