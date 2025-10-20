لحماية خصوصيتك من الهجمات الرقمية.. فعّل هاتين الميزتين!

Advertisement

وذكر الموقع المخصص للصيانة أن هناك "معدلات كبيرة في الأخطاء في الطلبات الموجهة" لقاعدة بيانات دي بي المستخدمة في العديد من التطبيقات والمواقع والألعاب الإلكترونية.ولم تحدد المنصة سبب العطل، لكنها أفادت عند الساعة 09:27 بتوقيت غرينيتش بأنها رصدت "مؤشرات كبيرة لعودة الخدمة" بعد اتخاذ "إجراءات أولية" لمعالجته.وتعد AWS منصة للحوسبة السحابية تقدم للشركات خدمات عند الطلب تشمل التخزين وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي. وأفاد موقع داون ديتكتر أن مستخدمي عشرات المواقع والتطبيقات واجهوا مشكلات صباح الاثنين.وأكد أرافيند سرينيفاس، الرئيس التنفيذي لشركة بربليكسيتي، عبر منصة إكس أن برمجية للشركة "غير متوافرة حاليا" بسبب العطل في AWS، وأنهم يعملون على إصلاحه.وتأثر أيضا كل من إير بي إن بي، إنستغرام، ستيم، ، برول ستارز، إضافة إلى بعض شركات الاتصالات مثل ، بويغ تيليكوم، وSFR. (آرم نيوز)