سامسونغ تُحدث انقلابًا.. «Galaxy S26» بمعالج فائق القوة

تستعد شركة " " لإحداث تحوّل جذري في استراتيجيتها الخاصة بالهواتف الذكية من خلال اعتماد معالجات Exynos بالكامل في سلسلة S26 المقبلة، بما في ذلك طراز Ultra الأعلى فئة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات.وكشف تقرير تقني نشره موقع 9toGoogle أن المعالج الجديد Exynos 2600 يقدّم أداءً مذهلًا يتفوق حتى على بعض أحدث معالجات شركة "أبل"، حيث أظهرت الاختبارات أن وحدة المعالجة المركزية فيه تتفوق قليلاً على A19 Bionic، بينما تتفوق وحدة معالجة الرسوميات بنسبة تصل إلى 75%.كما أوضح التقرير أن المعالج الجديد يتفوّق أيضًا على منافسه المباشر Snapdragon 8 Elite Gen 5 في الأداء الرسومي ومعالجة الشبكات العصبية بنسبة تقارب 30% لكل وحدة، ما يجعله من أقوى المعالجات في السوق.ويُصنع المعالج بتقنية 2 المتطورة التي طوّرتها سامسونغ نفسها، مما يقلل استهلاك الطاقة ويزيد من كفاءة الأداء بشكل كبير.ووفق التسريبات، فإن سامسونغ تخطط لاستخدام Exynos 2600 في جميع طرازات السلسلة الجديدة، بما فيها Galaxy S26 Ultra — بدلاً من معالجات " "، وهو ما يُمثّل تحوّلًا كبيرًا في سياسة الشركة التي كانت تقتصر سابقًا على استخدام Exynos في النسخ القياسية فقط.ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن أسواق أميركا الشمالية واليابان والصين ستظل تستقبل نسخًا تعمل بمعالجات Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 لضمان توافقها مع المعايير التنظيمية المحلية.ومن المنتظر أن تكشف سامسونغ رسميًا عن سلسلة Galaxy S26 في يناير المقبل، حيث من المتوقع أن تأتي الهواتف بتصميم جديد يتخلى عن حواف "Edge" المنحنية الشهيرة، في خطوة وُصفت بأنها "صادمة لعشّاق الشكل النحيف، لكنها تمهّد لابتكار تصميم أكثر متانة وأفضل توافقًا مع الشاشة المسطحة.ويبدو أن "سامسونغ" تراهن في هذه السلسلة على قوة الأداء بدلًا من الشكل فقط، لتفتح فصلًا جديدًا في سباق المعالجات الذكية الذي يشهد تنافسًا محمومًا بين عمالقة التكنولوجيا في العالم.