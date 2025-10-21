25
لأول مرة في بريطانيا.. مذيعة افتراضية تقدم فيلماً وثائقياً على القناة الرابعة
Lebanon 24
21-10-2025
|
10:55
في خطوة أثارت اهتمام المشاهدين والوسط الإعلامي، بثّت القناة الرابعة
البريطانية
(Channel 4) فيلماً وثائقياً قدّمته مذيعة تم إنشاؤها بالكامل بتقنيات
الذكاء الاصطناعي
، من دون أن يُكشف عن هويتها الافتراضية إلا في نهاية
العرض
.
الفيلم الذي حمل عنوان "هل سيحل الذكاء الاصطناعي محلّي في العمل؟"، تناول قدرة الذكاء الاصطناعي على استبدال الإنسان في مهن عدة مثل الطب والمحاماة والإعلام. وخلال نهاية الوثائقي، ظهرت المذيعة لتعلن للجمهور: "أنا لست حقيقية. هذه هي المرة الأولى التي أقدّم فيها برنامجاً على التلفزيون
البريطاني
كمذيعة صُنعت بالذكاء الاصطناعي. ربما خمّن بعضكم ذلك... فصورتي وصوتي تم تصميمهما رقمياً".
وبحسب صحيفة Deadline، لاحظ بعض المشاهدين مبكراً أن المذيعة ليست بشرية، بعد أن رصدوا مؤشرات دقيقة على ذلك مثل عدم تطابق حركة الفم مع الكلام بدقة تامة.
بعد انتهاء العرض، سارعت القناة إلى طمأنة جمهورها، مؤكدة أن التجربة كانت تجريبية واستكشافية لا أكثر. وقالت لويزا كومبتون، رئيسة قسم الأخبار في القناة: "لن يصبح استخدام المذيعين المصمّمين بالذكاء الاصطناعي ممارسة معتادة في Channel 4، لكن هذه التجربة تذكّرنا بمدى القوة التدميرية لهذه التقنية وسهولة خداع الجمهور بمحتوى يصعب التحقق من صحّته". (روسيا اليوم)
