تكنولوجيا وعلوم
آبل تقفز إلى المرتبة الثانية عالميًا من حيث القيمة السوقية
Lebanon 24
21-10-2025
|
13:00
تجاوزت شركة آبل
الأمريكية
نظيرتها مايكروسوفت لتصبح ثاني أكثر الشركات قيمة في العالم، بعد ارتفاع أسهمها بسبب الطلب المتزايد على هاتف آيفون 17، أحدث طراز رائد من عملاق التكنولوجيا؛ ما دفع القيمة السوقية لشركة التكنولوجيا العملاقة إلى ما يقرب من 4 تريليونات دولار لأول مرة على الإطلاق.
وزادت أسهم آبل بنسبة 3.9% إلى 262.24 دولار، في أعلى مستوى إغلاق لها على الإطلاق، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 3.9 تريليونات دولار، متجاوزة مايكروسوفت التي بلغت 3.8 تريليونات دولار، بينما تتصدر إنفيديا القائمة العالمية بقيمة 4.4 تريليونات دولار.
وجاء هذا الصعود وفق فوربس الأمريكية، بعد تقرير لمؤسسة Counterpoint Research أشار إلى أن مبيعات آيفون 17 تفوقت على آيفون 16 بنسبة 14% خلال أول عشرة أيام من طرحه في
الولايات المتحدة
والصين منذ 19 أيلول.
كما ارتفعت حصة النموذج الأساسي من الهاتف الجديد إلى 22% من إجمالي مبيعات آبل الأخيرة، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ونجحت آبل لاحقا في الحصول على استثناءات جزئية من الرسوم المفروضة على أجهزة الآيفون وأشباه الموصلات، بعد أن تعهدت باستثمار 500 مليار دولار لدعم جهود التصنيع المحلي في الولايات المتحدة.
لكن المخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة مع
بكين
لا تزال قائمة، خاصة بعد تهديد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بفرض رسوم قد تصل إلى 100% على السلع
الصينية
، في وقت تفرض فيه
واشنطن
بالفعل رسوما بنسبة 30% على واردات
الصين
. (اليوم السابع)
