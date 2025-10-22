Advertisement

متفرقات

واتساب يغيّر قواعد اللعبة: أسماء مستخدمين بدل أرقام الهواتف!

Lebanon 24
22-10-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1432588-638967337649619339.png
Doc-P-1432588-638967337649619339.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد تطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتساب لإطلاق واحدة من أكبر تحديثاته منذ تأسيسه، عبر نظامٍ جديد يتيح حجز أسماء مستخدمين (Usernames) بدلاً من الاعتماد على أرقام الهواتف.
Advertisement

ويهدف النظام إلى تعزيز الخصوصية وتوسيع الهوية الرقمية للمستخدمين، بحيث يصبح بإمكانهم اختيار أسماء فريدة خاصة بهم ومشاركتها بدلاً من أرقامهم الشخصية.

الخطوة التي وُصفت بالتحول الجوهري في هوية التطبيق، تأتي استجابةً لمطالب المستخدمين بالحفاظ على الخصوصية وتقليل الرسائل المزعجة، إذ سيتاح مستقبلاً التواصل مع الآخرين فقط من خلال معرفة اسم المستخدم والمفتاح السري المؤلف من 4 أرقام.

ولمنع الاستحواذ المبكر على الأسماء الشائعة، سيتيح واتساب خيار الحجز المبكر ضمن تبويب الملف الشخصي، بحيث يكون كل اسم فريدًا على مستوى المنصة بالكامل.

ويُختبر النظام حالياً على نطاقٍ محدود قبل إطلاقه رسميًا عالميًا في عام 2025، مع مجموعة من القواعد لتنسيق الأسماء تشمل استخدام الأحرف الإنجليزية الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطات السفلية، على أن يتراوح طول الاسم بين 3 و30 حرفًا.

ويرى خبراء التقنية أن الميزة الجديدة قد تغيّر الطريقة التي نتواصل بها داخل التطبيق، وتضع واتساب في مصاف المنصات الاجتماعية التي تعتمد هوية رقمية مستقلة عن أرقام الهواتف.

(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
واتساب يسهل تفاعل المستخدمين بين فيسبوك وإنستغرام
lebanon 24
22/10/2025 17:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
lebanon 24
22/10/2025 17:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق تشفيرًا شاملًا يغيّر قواعد الأمان في Gmail
lebanon 24
22/10/2025 17:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد سوق العمل: من التحديات إلى الفرص
lebanon 24
22/10/2025 17:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الإنجليزية

دمين

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2025-10-22
03:39 | 2025-10-22
00:14 | 2025-10-22
23:00 | 2025-10-21
15:30 | 2025-10-21
13:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24