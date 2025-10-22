واتساب يغيّر قواعد اللعبة: أسماء مستخدمين بدل أرقام الهواتف!

Advertisement

يستعد تطبيق المراسلة الأشهر في العالم لإطلاق واحدة من أكبر تحديثاته منذ تأسيسه، عبر نظامٍ جديد يتيح حجز أسماء مستخدمين (Usernames) بدلاً من الاعتماد على أرقام الهواتف.ويهدف النظام إلى تعزيز الخصوصية وتوسيع الهوية الرقمية للمستخدمين، بحيث يصبح بإمكانهم اختيار أسماء فريدة خاصة بهم ومشاركتها بدلاً من أرقامهم الشخصية.الخطوة التي وُصفت بالتحول الجوهري في هوية التطبيق، تأتي استجابةً لمطالب المستخدمين بالحفاظ على الخصوصية وتقليل الرسائل المزعجة، إذ سيتاح مستقبلاً التواصل مع الآخرين فقط من خلال معرفة اسم المستخدم والمفتاح السري المؤلف من 4 أرقام.ولمنع الاستحواذ المبكر على الأسماء الشائعة، سيتيح واتساب خيار الحجز المبكر ضمن تبويب الملف الشخصي، بحيث يكون كل اسم فريدًا على مستوى المنصة بالكامل.ويُختبر النظام حالياً على نطاقٍ محدود قبل إطلاقه رسميًا عالميًا في عام 2025، مع مجموعة من القواعد لتنسيق الأسماء تشمل استخدام الأحرف الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطات السفلية، على أن يتراوح طول الاسم بين 3 و30 حرفًا.ويرى خبراء التقنية أن الميزة الجديدة قد تغيّر الطريقة التي نتواصل بها داخل التطبيق، وتضع واتساب في مصاف المنصات الاجتماعية التي تعتمد هوية رقمية مستقلة عن أرقام الهواتف.(إرم نيوز)