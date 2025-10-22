27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
واتساب يغيّر قواعد اللعبة: أسماء مستخدمين بدل أرقام الهواتف!
Lebanon 24
22-10-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد تطبيق المراسلة الأشهر في العالم
واتساب
لإطلاق واحدة من أكبر تحديثاته منذ تأسيسه، عبر نظامٍ جديد يتيح حجز أسماء مستخدمين (Usernames) بدلاً من الاعتماد على أرقام الهواتف.
Advertisement
ويهدف النظام إلى تعزيز الخصوصية وتوسيع الهوية الرقمية للمستخدمين، بحيث يصبح بإمكانهم اختيار أسماء فريدة خاصة بهم ومشاركتها بدلاً من أرقامهم الشخصية.
الخطوة التي وُصفت بالتحول الجوهري في هوية التطبيق، تأتي استجابةً لمطالب المستخدمين بالحفاظ على الخصوصية وتقليل الرسائل المزعجة، إذ سيتاح مستقبلاً التواصل مع الآخرين فقط من خلال معرفة اسم المستخدم والمفتاح السري المؤلف من 4 أرقام.
ولمنع الاستحواذ المبكر على الأسماء الشائعة، سيتيح واتساب خيار الحجز المبكر ضمن تبويب الملف الشخصي، بحيث يكون كل اسم فريدًا على مستوى المنصة بالكامل.
ويُختبر النظام حالياً على نطاقٍ محدود قبل إطلاقه رسميًا عالميًا في عام 2025، مع مجموعة من القواعد لتنسيق الأسماء تشمل استخدام الأحرف
الإنجليزية
الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطات السفلية، على أن يتراوح طول الاسم بين 3 و30 حرفًا.
ويرى خبراء التقنية أن الميزة الجديدة قد تغيّر الطريقة التي نتواصل بها داخل التطبيق، وتضع واتساب في مصاف المنصات الاجتماعية التي تعتمد هوية رقمية مستقلة عن أرقام الهواتف.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
واتساب يسهل تفاعل المستخدمين بين فيسبوك وإنستغرام
Lebanon 24
واتساب يسهل تفاعل المستخدمين بين فيسبوك وإنستغرام
22/10/2025 17:40:42
22/10/2025 17:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
22/10/2025 17:40:42
22/10/2025 17:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق تشفيرًا شاملًا يغيّر قواعد الأمان في Gmail
Lebanon 24
غوغل تطلق تشفيرًا شاملًا يغيّر قواعد الأمان في Gmail
22/10/2025 17:40:42
22/10/2025 17:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد سوق العمل: من التحديات إلى الفرص
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد سوق العمل: من التحديات إلى الفرص
22/10/2025 17:40:42
22/10/2025 17:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الإنجليزية
دمين
تيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي
Lebanon 24
من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي
09:00 | 2025-10-22
22/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُحرّف الأخبار في نصف إجاباتها تقريباً
Lebanon 24
دراسة: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُحرّف الأخبار في نصف إجاباتها تقريباً
03:39 | 2025-10-22
22/10/2025 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تراهن على الذكاء الاصطناعي وتدخل سوق الواقع الممتد بسماعة "Galaxy XR"
Lebanon 24
سامسونغ تراهن على الذكاء الاصطناعي وتدخل سوق الواقع الممتد بسماعة "Galaxy XR"
00:14 | 2025-10-22
22/10/2025 12:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حيلة بسيطة في "آيفون" تطيل عمر البطارية... تعرّف إليها
Lebanon 24
حيلة بسيطة في "آيفون" تطيل عمر البطارية... تعرّف إليها
23:00 | 2025-10-21
21/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميتا تعطل ملايين الحسابات المرتبطة بعمليات الاحتيال في 2025
Lebanon 24
ميتا تعطل ملايين الحسابات المرتبطة بعمليات الاحتيال في 2025
15:30 | 2025-10-21
21/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
16:00 | 2025-10-21
21/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:00 | 2025-10-22
من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي
03:39 | 2025-10-22
دراسة: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُحرّف الأخبار في نصف إجاباتها تقريباً
00:14 | 2025-10-22
سامسونغ تراهن على الذكاء الاصطناعي وتدخل سوق الواقع الممتد بسماعة "Galaxy XR"
23:00 | 2025-10-21
حيلة بسيطة في "آيفون" تطيل عمر البطارية... تعرّف إليها
15:30 | 2025-10-21
ميتا تعطل ملايين الحسابات المرتبطة بعمليات الاحتيال في 2025
13:00 | 2025-10-21
آبل تقفز إلى المرتبة الثانية عالميًا من حيث القيمة السوقية
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 17:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 17:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 17:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24