هل يؤثر اكتمال القمر فعلاً على نومنا؟

لطالما ربطت الثقافات بين اكتمال القمر وسلوك الإنسان، لكن الأبحاث الحديثة تفكك هذا الغموض. فبحسب دراسات في طب النوم، يؤثر اكتمال القمر فعليًا على نمط النوم وجودته، إذ ينام الأشخاص بمعدل أقل بنحو 20 دقيقة ويستغرقون وقتًا أطول للخلود إلى النوم، خصوصًا خلال الليالي المقمرة.ويرجع العلماء السبب إلى الضوء الساطع المنبعث من القمر الذي يحد من إفراز هرمون الميلاتونين المنظم للنوم، مما يبقي الدماغ في حالة يقظة. ويكون التأثير أكبر لدى سكان المناطق الريفية وأقل وضوحًا في المدن المضيئة، كما تبين أن الرجال أكثر حساسية من النساء لهذه الظاهرة.أما الربط بين اكتمال القمر والاضطرابات النفسية أو السلوك العدواني، فتبين أنه خرافة، إذ لا تظهر الإحصاءات زيادة في الجرائم أو الدخول للمستشفيات النفسية خلال هذه الفترة. ويشير الخبراء إلى أن الحرمان من النوم هو السبب الحقيقي وراء أي تغيّر في السلوك، ناصحين بالابتعاد عن الشاشات قبل النوم، والحفاظ على بيئة مظلمة وهادئة لتحسين جودة الراحة الليلية. (روسيا اليوم)