Advertisement

صحة

هل يؤثر اكتمال القمر فعلاً على نومنا؟

Lebanon 24
22-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1432713-638967540214573748.jpg
Doc-P-1432713-638967540214573748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لطالما ربطت الثقافات بين اكتمال القمر وسلوك الإنسان، لكن الأبحاث الحديثة تفكك هذا الغموض. فبحسب دراسات في طب النوم، يؤثر اكتمال القمر فعليًا على نمط النوم وجودته، إذ ينام الأشخاص بمعدل أقل بنحو 20 دقيقة ويستغرقون وقتًا أطول للخلود إلى النوم، خصوصًا خلال الليالي المقمرة.
Advertisement

ويرجع العلماء السبب إلى الضوء الساطع المنبعث من القمر الذي يحد من إفراز هرمون الميلاتونين المنظم للنوم، مما يبقي الدماغ في حالة يقظة. ويكون التأثير أكبر لدى سكان المناطق الريفية وأقل وضوحًا في المدن المضيئة، كما تبين أن الرجال أكثر حساسية من النساء لهذه الظاهرة.

أما الربط بين اكتمال القمر والاضطرابات النفسية أو السلوك العدواني، فتبين أنه خرافة، إذ لا تظهر الإحصاءات زيادة في الجرائم أو الدخول للمستشفيات النفسية خلال هذه الفترة. ويشير الخبراء إلى أن الحرمان من النوم هو السبب الحقيقي وراء أي تغيّر في السلوك، ناصحين بالابتعاد عن الشاشات قبل النوم، والحفاظ على بيئة مظلمة وهادئة لتحسين جودة الراحة الليلية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
اكتمال القمر يحدث الأربعاء... لكن الخسوف غائب في تشرين الثاني
lebanon 24
23/10/2025 02:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يؤثر نقص شرب السوائل على النوم؟
lebanon 24
23/10/2025 02:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يمكن لحفنة من الجوز أن تؤثر على النوم والتركيز؟
lebanon 24
23/10/2025 02:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤثر الإغلاق الحكومي على رواتب الرئيس وأعضاء الكونغرس الأميركي؟
lebanon 24
23/10/2025 02:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

تكنولوجيا وعلوم

روسيا اليوم

الظاهر

روسيا

العلم

الحرم

دوان

الرب

فيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-10-22
11:00 | 2025-10-22
09:00 | 2025-10-22
07:00 | 2025-10-22
03:39 | 2025-10-22
00:14 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24