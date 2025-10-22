24
صحة
هل يؤثر اكتمال القمر فعلاً على نومنا؟
Lebanon 24
22-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لطالما ربطت الثقافات بين اكتمال القمر وسلوك الإنسان، لكن الأبحاث الحديثة تفكك هذا الغموض. فبحسب دراسات في طب النوم، يؤثر اكتمال القمر فعليًا على نمط النوم وجودته، إذ ينام الأشخاص بمعدل أقل بنحو 20 دقيقة ويستغرقون وقتًا أطول للخلود إلى النوم، خصوصًا خلال الليالي المقمرة.
ويرجع العلماء السبب إلى الضوء الساطع المنبعث من القمر الذي يحد من إفراز هرمون الميلاتونين المنظم للنوم، مما يبقي الدماغ في حالة يقظة. ويكون التأثير أكبر لدى سكان المناطق الريفية وأقل وضوحًا في المدن المضيئة، كما تبين أن الرجال أكثر حساسية من النساء لهذه الظاهرة.
أما الربط بين اكتمال القمر والاضطرابات النفسية أو السلوك العدواني، فتبين أنه خرافة، إذ لا تظهر الإحصاءات زيادة في الجرائم أو الدخول للمستشفيات النفسية خلال هذه الفترة. ويشير الخبراء إلى أن الحرمان من النوم هو السبب الحقيقي وراء أي تغيّر في السلوك، ناصحين بالابتعاد عن الشاشات قبل النوم، والحفاظ على بيئة مظلمة وهادئة لتحسين جودة الراحة الليلية. (روسيا اليوم)
تعزّز تجربة AirPods.. ميزات ذكية جديدة من أبل في "iOS 26"
Lebanon 24
تعزّز تجربة AirPods.. ميزات ذكية جديدة من أبل في "iOS 26"
16:00 | 2025-10-22
22/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
11:00 | 2025-10-22
22/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي
Lebanon 24
من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي
09:00 | 2025-10-22
22/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يغيّر قواعد اللعبة: أسماء مستخدمين بدل أرقام الهواتف!
Lebanon 24
واتساب يغيّر قواعد اللعبة: أسماء مستخدمين بدل أرقام الهواتف!
07:00 | 2025-10-22
22/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُحرّف الأخبار في نصف إجاباتها تقريباً
Lebanon 24
دراسة: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُحرّف الأخبار في نصف إجاباتها تقريباً
03:39 | 2025-10-22
22/10/2025 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
