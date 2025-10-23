أندرويد في 2026.. ذكاء خارق وبطاريات عملاقة وثورة في التصوير

Advertisement

تشير أحدث التحليلات إلى أنّ عام 2026 سيكون نقطة تحوّل في عالم هواتف أندرويد الرائدة، مع قفزات نوعية في الأداء والذكاء الاصطناعي والتصوير وعمر البطارية. فبعد عام من التحسينات اللافتة في معالجات الجيل الحالي، يبدو أنّ القادم سيحمل معه دفعة كبيرة من التطوّر في خمسة مجالات رئيسية.من المتوقع أن تدعم المعالجات الجديدة، وعلى رأسها Snapdragon 8 Elite Gen 5 وDimensity 9500، تقنيات تصوير فيديو متقدمة تمنح المستخدمين جودة احترافية غير مسبوقة.فمعالج Snapdragon سيتيح ترميز Advanced Professional Video الذي يوفر تحكماً متقدماً في الألوان والظلال أثناء وبعد التصوير، بينما يتيح معالج Dimensity 9500 تسجيل فيديو 4K بسرعة تصل إلى 120 إطاراً في الثانية مع دعم Dolby Vision، ما يرفع سقف التصوير في الهواتف المحمولة إلى مستوى الكاميرات الاحترافية.من أبرز التطورات المنتظرة لعام 2026 هي زيادة سعات البطاريات إلى 7000 ميلي أمبير/ساعة أو أكثر، مع تحسينات في استهلاك الطاقة بفضل المعالجات الجديدة وتقنيات الشحن السريع. هذه الخطوة ستجعل الهواتف أكثر قدرة على العمل لساعات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر.الجيل الجديد من هواتف أندرويد سيعتمد على معالجات قادرة على تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة محلياً، من دون الحاجة إلى الاتصال الدائم بالإنترنت. وهذا يعني أدوات مساعدة أكثر ذكاءً واستقلالية في تنفيذ المهام اليومية، كتوليد النصوص أو الترجمة أو تحسين الصور في الوقت الفعلي.وبعد التسويق للأرقام، يبدو أنّ عام 2026 سيشهد تطبيقاً فعلياً لقدرات المستشعرات العملاقة. فقد كشفت شركة OPPO أن كاميرا هاتفها Find X9 Pro ستعتمد على تقنية fusion متعدد الإطارات، لالتقاط صور فائقة الجودة بدقة 200 ميجابكسل مع وضوح وتفاصيل غير مسبوقة.ولراحة المستخدمين ليلاً، ستقدّم الشركات شاشات يمكن أن تنخفض إضاءتها إلى 1 نِت (one-nit) فقط، لتسهيل القراءة والاستخدام في الأماكن المظلمة دون إجهاد .باختصار، عام 2026 سيكون بداية عصر جديد لهواتف أندرويد، يجمع بين الكفاءة والطاقة والتصوير الاحترافي والذكاء الذاتي، ليشكّل محطة مفصلية في تطور الهواتف الذكية.