Advertisement

متفرقات

أندرويد في 2026.. ذكاء خارق وبطاريات عملاقة وثورة في التصوير

Lebanon 24
23-10-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1432883-638967992760346569.png
Doc-P-1432883-638967992760346569.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير أحدث التحليلات إلى أنّ عام 2026 سيكون نقطة تحوّل في عالم هواتف أندرويد الرائدة، مع قفزات نوعية في الأداء والذكاء الاصطناعي والتصوير وعمر البطارية. فبعد عام من التحسينات اللافتة في معالجات الجيل الحالي، يبدو أنّ القادم سيحمل معه دفعة كبيرة من التطوّر في خمسة مجالات رئيسية.
Advertisement
من المتوقع أن تدعم المعالجات الجديدة، وعلى رأسها Snapdragon 8 Elite Gen 5 وDimensity 9500، تقنيات تصوير فيديو متقدمة تمنح المستخدمين جودة احترافية غير مسبوقة.
فمعالج Snapdragon سيتيح ترميز Advanced Professional Video الذي يوفر تحكماً متقدماً في الألوان والظلال أثناء وبعد التصوير، بينما يتيح معالج Dimensity 9500 تسجيل فيديو 4K بسرعة تصل إلى 120 إطاراً في الثانية مع دعم Dolby Vision، ما يرفع سقف التصوير في الهواتف المحمولة إلى مستوى الكاميرات الاحترافية.
من أبرز التطورات المنتظرة لعام 2026 هي زيادة سعات البطاريات إلى 7000 ميلي أمبير/ساعة أو أكثر، مع تحسينات في استهلاك الطاقة بفضل المعالجات الجديدة وتقنيات الشحن السريع. هذه الخطوة ستجعل الهواتف أكثر قدرة على العمل لساعات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر.
الجيل الجديد من هواتف أندرويد سيعتمد على معالجات قادرة على تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة محلياً، من دون الحاجة إلى الاتصال الدائم بالإنترنت. وهذا يعني أدوات مساعدة أكثر ذكاءً واستقلالية في تنفيذ المهام اليومية، كتوليد النصوص أو الترجمة أو تحسين الصور في الوقت الفعلي.

وبعد سنوات من التسويق للأرقام، يبدو أنّ عام 2026 سيشهد تطبيقاً فعلياً لقدرات المستشعرات العملاقة. فقد كشفت شركة OPPO أن كاميرا هاتفها Find X9 Pro ستعتمد على تقنية fusion متعدد الإطارات، لالتقاط صور فائقة الجودة بدقة 200 ميجابكسل مع وضوح وتفاصيل غير مسبوقة.
ولراحة المستخدمين ليلاً، ستقدّم الشركات شاشات يمكن أن تنخفض إضاءتها إلى 1 نِت (one-nit) فقط، لتسهيل القراءة والاستخدام في الأماكن المظلمة دون إجهاد العين.

باختصار، عام 2026 سيكون بداية عصر جديد لهواتف أندرويد، يجمع بين الكفاءة والطاقة والتصوير الاحترافي والذكاء الذاتي، ليشكّل محطة مفصلية في تطور الهواتف الذكية.
 
(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
كوالكوم تكشف عن جديدها: معالج يعد بثورة في هواتف أندرويد
lebanon 24
23/10/2025 13:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
lebanon 24
23/10/2025 13:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"الفيديو كليبات" بالذكاء الاصطناعي: ثورة فنية وتحديات جديدة
lebanon 24
23/10/2025 13:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
غولدمان ساكس: ثورة الذكاء الاصطناعي ما زالت في بدايتها
lebanon 24
23/10/2025 13:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

بعد سنوات

سنوات من

حسين ال

مين لي

إنترنت

طاريا

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2025-10-23
04:30 | 2025-10-23
03:30 | 2025-10-23
02:00 | 2025-10-23
23:00 | 2025-10-22
16:00 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24