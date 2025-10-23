29
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
يوتيوب يطلق مؤقتاً يومياً لتقليل إدمان "شورتس"
Lebanon 24
23-10-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منصة
يوتيوب
عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد مدة زمنية يومية لمشاهدة مقاطع "شورتس" القصيرة، في خطوة تهدف إلى الحد من التصفح المستمر وتعزيز مفهوم "الرفاهية الرقمية".
Advertisement
الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين ضبط مؤقت زمني من إعدادات التطبيق، بحيث يظهر إشعار عند بلوغ الحد اليومي المسموح به لمشاهدة "الشورتس". وبعد ذلك، يتم إيقاف التمرير مؤقتاً في موجز المقاطع القصيرة. ومع ذلك، يمكن للمستخدم تجاوز الإشعار ومتابعة المشاهدة إذا رغب.
ووفقًا لتقرير نشره موقع TechCrunch واطلعت عليه "العربية Business"، لا تزال الميزة الجديدة غير متصلة بخيارات الرقابة الأبوية، ما يعني أن الأهل لا يمكنهم بعد فرض حدود على مدة استخدام أطفالهم للمقاطع، لكن "يوتيوب" أكدت أنها ستُضيف هذه الإمكانية العام المقبل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من أدوات الرفاهية الرقمية التي أطلقتها المنصة منذ سنوات، مثل ميزة "خذ استراحة" (Take a Break) التي تذكّر المستخدم بالتوقف بعد فترات مشاهدة طويلة، وميزة "تذكير وقت النوم" (Bedtime Reminder) التي تنبّه المستخدم عند حلول موعد نومه المحدد.
لكن رغم هذه الجهود، يشير خبراء إلى أن تأثير تلك المزايا محدود، لأنها اختيارية ويمكن تجاوزها بسهولة. وتأتي هذه الخطوات في وقت تتعرض فيه شركات التواصل الاجتماعي لضغوط متزايدة، مع وجود نحو 2000 دعوى قضائية في
الولايات المتحدة
تتهمها بتصميم ميزات "إدمانية" تؤثر سلباً على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
"إدمان الإنترنت".. الضحايا أسرى "الشبكة العنكبوتية"
Lebanon 24
"إدمان الإنترنت".. الضحايا أسرى "الشبكة العنكبوتية"
23/10/2025 13:45:21
23/10/2025 13:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأطفال والهاتف.. حاجة أم إدمان!
Lebanon 24
الأطفال والهاتف.. حاجة أم إدمان!
23/10/2025 13:45:21
23/10/2025 13:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية مأساوية داخل مصحة إدمان بلا ترخيص!
Lebanon 24
نهاية مأساوية داخل مصحة إدمان بلا ترخيص!
23/10/2025 13:45:21
23/10/2025 13:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوم "يوتيوب" يعيدون رسم خريطة الاقتصاد الرقمي
Lebanon 24
نجوم "يوتيوب" يعيدون رسم خريطة الاقتصاد الرقمي
23/10/2025 13:45:21
23/10/2025 13:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الولايات المتحدة
القصير
كاني
دمين
تيار
زايد
تابع
قد يعجبك أيضاً
"ChatGPT Atlas".. الذكاء الاصطناعي يدخل عالم التصفح
Lebanon 24
"ChatGPT Atlas".. الذكاء الاصطناعي يدخل عالم التصفح
05:00 | 2025-10-23
23/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عصر 5G سيبدأ.. "لبنان24" يكشف خطة الوزارة فهل سننعم بالانترنت المُنتظر؟
Lebanon 24
عصر 5G سيبدأ.. "لبنان24" يكشف خطة الوزارة فهل سننعم بالانترنت المُنتظر؟
04:30 | 2025-10-23
23/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تصنيفهما بـ"الوضع السوقي الاستراتيجي".. ضربة لـ"أبل" و"غوغل"
Lebanon 24
تم تصنيفهما بـ"الوضع السوقي الاستراتيجي".. ضربة لـ"أبل" و"غوغل"
03:30 | 2025-10-23
23/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أندرويد في 2026.. ذكاء خارق وبطاريات عملاقة وثورة في التصوير
Lebanon 24
أندرويد في 2026.. ذكاء خارق وبطاريات عملاقة وثورة في التصوير
00:30 | 2025-10-23
23/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من فيروس جديد يستهدف مستخدمي واتساب ويب
Lebanon 24
تحذير من فيروس جديد يستهدف مستخدمي واتساب ويب
23:00 | 2025-10-22
22/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
09:30 | 2025-10-22
22/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2025-10-23
"ChatGPT Atlas".. الذكاء الاصطناعي يدخل عالم التصفح
04:30 | 2025-10-23
عصر 5G سيبدأ.. "لبنان24" يكشف خطة الوزارة فهل سننعم بالانترنت المُنتظر؟
03:30 | 2025-10-23
تم تصنيفهما بـ"الوضع السوقي الاستراتيجي".. ضربة لـ"أبل" و"غوغل"
00:30 | 2025-10-23
أندرويد في 2026.. ذكاء خارق وبطاريات عملاقة وثورة في التصوير
23:00 | 2025-10-22
تحذير من فيروس جديد يستهدف مستخدمي واتساب ويب
16:00 | 2025-10-22
تعزّز تجربة AirPods.. ميزات ذكية جديدة من أبل في "iOS 26"
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 13:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 13:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 13:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24