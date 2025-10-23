Advertisement

يوتيوب يطلق مؤقتاً يومياً لتقليل إدمان "شورتس"

23-10-2025 | 02:00
أعلنت منصة يوتيوب عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد مدة زمنية يومية لمشاهدة مقاطع "شورتس" القصيرة، في خطوة تهدف إلى الحد من التصفح المستمر وتعزيز مفهوم "الرفاهية الرقمية".
الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين ضبط مؤقت زمني من إعدادات التطبيق، بحيث يظهر إشعار عند بلوغ الحد اليومي المسموح به لمشاهدة "الشورتس". وبعد ذلك، يتم إيقاف التمرير مؤقتاً في موجز المقاطع القصيرة. ومع ذلك، يمكن للمستخدم تجاوز الإشعار ومتابعة المشاهدة إذا رغب.
ووفقًا لتقرير نشره موقع TechCrunch واطلعت عليه "العربية Business"، لا تزال الميزة الجديدة غير متصلة بخيارات الرقابة الأبوية، ما يعني أن الأهل لا يمكنهم بعد فرض حدود على مدة استخدام أطفالهم للمقاطع، لكن "يوتيوب" أكدت أنها ستُضيف هذه الإمكانية العام المقبل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من أدوات الرفاهية الرقمية التي أطلقتها المنصة منذ سنوات، مثل ميزة "خذ استراحة" (Take a Break) التي تذكّر المستخدم بالتوقف بعد فترات مشاهدة طويلة، وميزة "تذكير وقت النوم" (Bedtime Reminder) التي تنبّه المستخدم عند حلول موعد نومه المحدد.

لكن رغم هذه الجهود، يشير خبراء إلى أن تأثير تلك المزايا محدود، لأنها اختيارية ويمكن تجاوزها بسهولة. وتأتي هذه الخطوات في وقت تتعرض فيه شركات التواصل الاجتماعي لضغوط متزايدة، مع وجود نحو 2000 دعوى قضائية في الولايات المتحدة تتهمها بتصميم ميزات "إدمانية" تؤثر سلباً على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
 
(العربية)
