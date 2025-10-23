تطوير مستحضر قائم على جسيمات الحديد النانوية لعلاج السرطان

قام علماء جامعة "نوفوسيبيرسك" الحكومية ومعهد الكيمياء غير العضوية بتطوير دواء يعتمد على جسيمات الحديد النانوية يسمح بعلاج الأورام بالتسخين تحت تأثير المجال المغناطيسي.



وقد أعلنت جامعة "نوفوسيبيرسك" الحكومية في بداية العام، عن خطط لبدء تجربة تدمير الأورام الخبيثة باستخدام التسخين بعد تعاطي دواء خاص. وسبق أن حاول العلماء علاج الأورام من خلال تسخين جسم الإنسان، وإحدى هذه الطرق هي غمر الجسم في مليء بالماء، يتم تسخينه إلى درجة حرارة معينة والانتظار لرؤية النتيجة. ومع ذلك، كانت هذه الطريقة مؤذية جدا للجسم.



قال الباحث: "لقد طورنا بالتعاون مع زملائنا في الفريق البحثي التابع لـ ألفيا تسيغانكوفا من غير العضوية، مستحضرات معينة تعتمد على جسيمات الحديد النانوية. وقمنا بدراسة سميتها، واتضح أنها منخفضة السمية، ويمكن استخدامها بشكل واعد". وصرح بذلك رئيس مختبر الطب والابتكاري كانيغين.

وأوضح العالم أن علماء الجامعة الآن بصدد شراء جهاز لاختبار المنهجية وتحديد جرعات وأنظمة إعطاء الدواء الذي طوره الكيميائيون. ويمكن تحقيق النتائج الأولى بحلول نهاية عام 2026.



وأضاف كانيغين: "إن الأجهزة تسمح بإجراء عملية التسخين في المجال المغناطيسي حيث يُسخّن الورم الخبيث في الخلية إلى درجة حرارة إفساد البروتين، وهي 43-44 درجة مئوية عندما يبدأ الورم في "الاحتراق". وهذه الطريقة مناسبة أكثر لجسم الإنسان، ولا تتطلب أنظمة حماية إضافية"، وأوضح الباحث يمكن القول إن المريض يضع جزءا معينا من جسمه داخل الجهاز. (روسيا اليوم)