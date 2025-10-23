أداة ذكاء اصطناعي جديدة من أمازون... اكتشفها!

كشفت شركة أمازون عن ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم "ساعدني على "، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء أسرع وأكثر ثقة عبر تحليل سلوكهم في التصفح والتسوّق.

الميزة مدمجة في تطبيق "أمازون" على iOS وأندرويد وعبر ، لتصبح جزءاً من منظومة أدوات التي تطورها الشركة منذ سنوات.

مساعد ذكي يعرف احتياجاتك

تعتمد الميزة على تتبّع عمليات البحث وسجل المشتريات لتقديم اقتراحات دقيقة، وفق تقرير لموقع .



فمثلاً، تبحث عن خيمة تخييم وقد اشتريت سابقاً أدوات طبخ أو أحذية مغامرات، فسيقترح النظام خيمة تناسب أربعة أشخاص ومقاومة لجميع الفصول.



كما يمكن للمستخدم تحديد النطاق السعري أو توسيعه لرؤية خيارات أخرى.

وقال دانييل لويد، قسم التخصيص في أمازون، إن الميزة الجديدة توفّر الوقت والثقة للمستخدمين، إذ تحلل الذكاء الاصطناعي بياناتهم لتقديم توصيات مخصصة بدقة.





مدعومة بأحدث تقنيات أمازون

تستند الميزة إلى مزيج من تقنيات AWS Bedrock وOpenSearch وSageMaker، وستُطرح تدريجياً في قبل التوسع عالمياً.



جزء من استراتيجية أمازون للذكاء الاصطناعي

تأتي "ساعدني على الاختيار" ضمن سلسلة ابتكارات أطلقتها الشركة، أبرزها:



- المساعد الذكي Rufus للإجابة عن أسئلة المنتجات.



- أدلة تسوق توليدية لأكثر من 100 فئة من السلع.



- ملخصات صوتية للتقييمات والمنتجات.



- ميزة Lens Live التي تتيح للمستخدم توجيه كاميرا الهاتف نحو أي منتج للحصول على اقتراحات مماثلة.