Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أداة ذكاء اصطناعي جديدة من أمازون... اكتشفها!

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1433306-638968628925070634.webp
Doc-P-1433306-638968628925070634.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت شركة أمازون عن ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم "ساعدني على الاختيار"، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء أسرع وأكثر ثقة عبر تحليل سلوكهم في التصفح والتسوّق.

Advertisement

الميزة مدمجة في تطبيق "أمازون" على iOS وأندرويد وعبر الويب، لتصبح جزءاً من منظومة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة منذ سنوات.

مساعد ذكي يعرف احتياجاتك

 

تعتمد الميزة على تتبّع عمليات البحث وسجل المشتريات لتقديم اقتراحات دقيقة، وفق تقرير لموقع تك كرانش.

فمثلاً، إذا كنت تبحث عن خيمة تخييم وقد اشتريت سابقاً أدوات طبخ أو أحذية مغامرات، فسيقترح النظام خيمة تناسب أربعة أشخاص ومقاومة لجميع الفصول.

كما يمكن للمستخدم تحديد النطاق السعري أو توسيعه لرؤية خيارات أخرى.

وقال دانييل لويد، نائب رئيس قسم التخصيص في أمازون، إن الميزة الجديدة توفّر الوقت والثقة للمستخدمين، إذ تحلل الذكاء الاصطناعي بياناتهم لتقديم توصيات مخصصة بدقة.

مدعومة بأحدث تقنيات أمازون

 

تستند الميزة إلى مزيج من تقنيات AWS Bedrock وOpenSearch وSageMaker، وستُطرح تدريجياً في الولايات المتحدة قبل التوسع عالمياً.

جزء من استراتيجية أمازون للذكاء الاصطناعي

 

تأتي "ساعدني على الاختيار" ضمن سلسلة ابتكارات أطلقتها الشركة، أبرزها:

المساعد الذكي Rufus للإجابة عن أسئلة المنتجات. 

أدلة تسوق توليدية لأكثر من 100 فئة من السلع.

ملخصات صوتية للتقييمات والمنتجات.

ميزة Lens Live التي تتيح للمستخدم توجيه كاميرا الهاتف نحو أي منتج للحصول على اقتراحات مماثلة.

 
 
مواضيع ذات صلة
ميزة ذكاء اصطناعي جديدة على يوتيوب تُثير الجدل بين منشئي المحتوى
lebanon 24
24/10/2025 08:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز ذكاء اصطناعي صغير الحجم من OpenAI
lebanon 24
24/10/2025 08:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكاء اصطناعي بوجهٍ إنساني… مبادرة قطرية بريطانية رائدة!
lebanon 24
24/10/2025 08:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
يمكّن الروبوتات من الرؤية واللمس.. علماء يبتكرون نظام ذكاء اصطناعي جديد
lebanon 24
24/10/2025 08:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

جميع الفصول

نائب رئيس

تك كرانش

وقال دان

الاختيار

إذا كنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:06 | 2025-10-24
14:26 | 2025-10-23
10:08 | 2025-10-23
06:55 | 2025-10-23
05:00 | 2025-10-23
04:30 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24