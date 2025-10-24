Advertisement

متفرقات

"أنحف هاتف".. آيفون إير وغالاكسي إيدج يشعلان المعركة

Lebanon 24
24-10-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1433372-638968880709857329.png
Doc-P-1433372-638968880709857329.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عام 2025 لم يكن عامًا عاديًا في عالم الهواتف الذكية، بل مسرحًا لسباقٍ جريء بين عمالقة التقنية: أبل وسامسونغ.
كلتاهما قررت أن تتحدى المستحيل وتعيد تعريف مفهوم "النحافة" من خلال إطلاق iphone Air وGalaxy S25 Edge، وهما هاتفان يبدوان كقطعتين فنيتين أكثر من كونهما أجهزة إلكترونية.
Advertisement

ورغم أن كلا الجهازين يُعتبر إنجازًا هندسيًا مذهلًا، إلا أن "أبل" نجحت، في خطف الأضواء وتصدر عناوين الأخبار، ليس فقط بالمواصفات، بل بقدرتها على تحويل التقنية إلى أسلوب حياة.

على الورق، الأرقام تبدو لصالح سامسونغ: بطارية 3900 ملّي أمبير مقابل 3149 ملّي أمبير في آيفون إير.
لكن المفاجأة جاءت من الاختبارات الفعلية، إذ صمد آيفون إير لمدة 6 ساعات و43 دقيقة مقابل 6 ساعات و22 دقيقة فقط لغريمه الكوري، بحسب موقع PhoneArena.
السر؟ تكامل العتاد والبرمجيات في نظام "أبل" جعل استهلاك الطاقة ذكيًا إلى درجة الإبهار.

أثبتت "أبل" مرة جديدة أنها لا تعرف المستحيل، فالهاتف النحيف للغاية لا يزال يحتفظ بتقنية MagSafe وشحن لاسلكي بسرعة 20 واط — رقم صعب جدًا بهذا الحجم.
لكن سامسونغ لا تنوي التراجع، إذ تُشير التسريبات إلى نيتها اعتماد معيار Qi2 بسرعة 25 واط في S26 Edge القادم، ما قد يقلب المعادلة لصالحها في الجيل المقبل.

في حين اكتفت أبل بعدسة واحدة بدقة 48 ميغابكسل، ذهبت سامسونغ إلى أقصى الحدود بعدسة 200 ميغابكسل مدعّمة بذكاء اصطناعي متقدم يتيح ميزات مثل Generative Edit وAudio Eraser.
النتيجة؟ 140 نقطة في تقييم الكاميرا مقابل 126 فقط لآيفون إير.
التسريبات القادمة تعدنا بأن S26 Edge سيحمل عدسة واسعة بدقة 50 ميغابكسل، ما يعني استمرار تفوق سامسونغ فوتوغرافيًا رغم خسارتها في "الكاريزما التسويقية".

الفرق الحقيقي لم يكن في الشرائح والمعالجات، بل في القصة التي باعها كل طرف.
قدّمت أبل "آيفون إير" كمنتج فاخر يخاطب عشاق البساطة والأناقة، بينما اختارت سامسونغ أسلوبًا تقنيًا جافًا ركّز على الأرقام أكثر من الإحساس.
ومع ذلك، لا يزال أمامها فرصة لتصحيح المسار: فببعض المرونة في التسعير، وتركيز على فكرة الـLifestyle Product، يمكن لـ galaxy S26 Edge أن يتحوّل من "اختبار هندسي" إلى رمز للأناقة العصرية ينافس أبل وجهًا لوجه.
 
(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
"أبل" تدرس خفض إنتاج "آيفون إير" مع زيادة إنتاج سلسلة "آيفون 17"
lebanon 24
24/10/2025 09:56:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يتفوّق هاتف Oppo الجديد على آيفون؟
lebanon 24
24/10/2025 09:56:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أهداها هاتف "آيفون".. هل عادت طليقة الفنان الشهير إلى عصمته بعد انفصالهما؟ (صورة)
lebanon 24
24/10/2025 09:56:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل موعد طرحه الرسمي في الأسواق.. فنانة عالمية تستعرض هاتف آيفون 17 الجديد
lebanon 24
24/10/2025 09:56:59 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

galaxy s25

الكاريزما

القادمة

galaxy

iphone

الترا

أخبار

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:06 | 2025-10-24
23:00 | 2025-10-23
14:26 | 2025-10-23
10:08 | 2025-10-23
06:55 | 2025-10-23
05:00 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24