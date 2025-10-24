Advertisement

متفرقات

GPT-6 يقترب.. والذكاء الاصطناعي يتحول إلى شريك في التفكير

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1433434-638968971616051726.png
Doc-P-1433434-638968971616051726.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا تسبق الخيال، تعود الأنظار مجددًا إلى شركة OpenAI بعد تسريبات تتحدث عن إطلاق قريب للنموذج المرتقب GPT-6 — النسخة التي قد تغيّر قواعد اللعبة تمامًا في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Advertisement

تُشير التقارير إلى أن GPT-6 سيملك نظام ذاكرة موسّعًا قادرًا على تذكّر التفاعلات الطويلة الأمد، ما يسمح بحوارات متواصلة عبر جلسات متعددة دون فقدان السياق.
ليس ذلك فحسب، بل سيتمكّن المستخدم من تخصيص شخصية النموذج بالكامل — من نبرة صوته إلى طريقة تفكيره واستجابته — وكأنه يتعامل مع “شريك رقمي” يفهمه أكثر مع كل محادثة.
يتوقع الخبراء أن يشكّل GPT-6 خطوة حقيقية نحو مفهوم الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، أي القدرة على أداء أي مهمة فكرية يمكن للإنسان إنجازها.
بفضل تحسين قدرات الاستنتاج والمعالجة المنطقية، سيصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على تحليل مشكلات معقّدة في الطب والهندسة والبحث العلمي، وحتى تقديم حلول إبداعية تحتاج عادة إلى تفكير بشري طويل.
لا إعلان رسمي حتى الآن، لكن التسريبات ترجّح أن الإطلاق قد يتم قبل نهاية 2025، رغم التحديات التقنية والتنظيمية الضخمة المرتبطة بالأمان، ومنع الانحياز، وضمان الاستخدام المسؤول.
الجيل الجديد لن يكون مجرد تحديث، بل تحوّل ثقافي وفكري في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي.
فبدل أن يكون أداة للإجابة، سيصبح كيانًا يتفاعل ويفكر ويقترح، وربما يشارك في اتخاذ القرار.
لكن مع هذه القوة، تظهر أسئلة كبيرة:
من يملك هذا الذكاء؟
من يضبطه؟
وكيف نضمن ألا يتفوّق علينا في الفهم؟

قد لا نملك الإجابات كلها بعد، لكن المؤكد أن GPT-6 لن يكون مجرد تحديث برمجي، بل بداية فصل جديد في تاريخ العلاقة بين الإنسان والآلة.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
تحول كبير.. الذكاء الاصطناعي يقتحم شاشات البث المباشر
lebanon 24
24/10/2025 17:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة إصلاحية لإعادة بناء لبنان
lebanon 24
24/10/2025 17:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية
lebanon 24
24/10/2025 17:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان
lebanon 24
24/10/2025 17:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الطويل

الهند

العلم

العلا

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:50 | 2025-10-24
03:30 | 2025-10-24
02:00 | 2025-10-24
00:06 | 2025-10-24
23:00 | 2025-10-23
14:26 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24