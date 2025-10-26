وداعًا لأبراج الشبكات...آيفون يقترب من ستارلينك!

Advertisement

رغم غياب أي اتفاق رسمي حتى الآن بين “أبل” و”سبيس إكس” بشأن توفير اتصال بالإنترنت عبر أقمار “ستارلينك”، تكشف تقارير تقنية حديثة عن تغيّرات قد تمهّد لتحالف مرتقب بين الشركتين في .وبحسب تقرير نشره موقع “ذا إنفروميشن”، فإن طراز 18 Pro المتوقع طرحه العام المقبل قد يشهد تحديثات داخلية جوهرية، بعضها يرتبط بإمكانية توسيع قدرات الاتصال بالأقمار الصناعية لتشمل خدمات “ستارلينك”.ويأتي ذلك بعدما دعمت “سبيس إكس” في الجيل الجديد من أقمارها الصناعية نطاق الترددات نفسه الذي تستخدمه “أبل” حالياً عبر “SOS” بالقمر الصناعي المعتمدة على شركة “غلوبال ستار”.وتتيح هذه الميزة للمستخدمين طلب النجدة ومشاركة الموقع خارج نطاق تغطية الشبكات الأرضية، على أجهزة iPhone 14 وما بعده، بالإضافة إلى ساعة Apple Watch Ultra 3.إلا أن معادلة الشراكات قد تتغير، مع بروز معلومات حول استعداد رئيس مجلس إدارة “غلوبال ستار”، ، لبيع الشركة مقابل 10 مليارات دولار — خطوة يرى محلّلون أنها قد تعكس مسعى من “أبل” للابتعاد تدريجياً عن الاعتمادية الحالية وربما البحث عن خيارات أكثر تقدماً مثل “ستارلينك”.وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن “أبل” رفضت سابقاً اقتراحاً من “سبيس إكس” لتوفير خدمة الاتصال عبر أقمارها الصناعية.وتخطط “أبل” بدءاً من العام المقبل لإضافة دعم لشبكات الجيل الخامس غير الأرضية (NTN)، وهو ما يفتح الباب أمام دمج تقنيات الاتصال بالأقمار الصناعية بشكل أوسع في منظومتها.حالياً، تقدم “سبيس إكس” خدمة “ستارلينك” للمنازل والمركبات فقط، إلى جانب اتصال محدود عبر تعاونها مع شركة “T-Mobile” ضمن خدمة “T-Satellite”.ومع التطور المتسارع في هذا المجال، يبدو أن مسار الشراكات المستقبلية بين أكبر لاعبين في التكنولوجيا والفضاء لا يزال مفتوحاً على احتمالات واسعة