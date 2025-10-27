21
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ما أهمية اختيار منفذ USB المناسب؟
Lebanon 24
27-10-2025
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت تقارير تقنية حديثة أن اختيار منفذ USB المناسب في الكمبيوتر ليس مجرد تفصيل بسيط، بل عامل أساسي لضمان أداء الأجهزة وكفاءتها.
فالمنافذ الخلفية في أجهزة الكمبيوتر المكتبية، والمتصلة مباشرة بلوحة الأم، توفّر سرعة نقل بيانات أعلى واستقراراً أكبر مقارنة بالمنافذ الأمامية أو تلك التي تُستخدم عبر مكررات (USB hubs)، ما يجعلها الخيار الأفضل لتوصيل محركات التخزين الخارجية أو أي أجهزة تحتاج سرعة عالية.
Advertisement
وتنطبق
القاعدة
نفسها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مع فارق أن جميع المنافذ تكون على الجانبين لكنها متصلة مباشرة بلوحة الأم، ما يجعل نوع المنفذ (وليس مكانه) هو العامل الحاسم في الأداء.
وينصح الخبراء بـ التحقق من نوع المنفذ قبل الاستخدام، سواء كان USB 2.0 أو USB 3.x أو USB-C، إذ إن الإصدارات الأحدث تتيح معدلات نقل أسرع واستهلاكاً للطاقة أكثر كفاءة. كما يُستحسن تجنّب وصل أجهزة عالية الاستهلاك عبر مكررات USB إلا إذا كانت من النوع عالي الجودة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
كيف تختارين الزيت المناسب لتطويل شعرك؟
Lebanon 24
كيف تختارين الزيت المناسب لتطويل شعرك؟
28/10/2025 02:14:50
28/10/2025 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة.. ماذا يعني اللون الأبيض ضمن منفذ الـ"USB"؟
Lebanon 24
معلومة جديدة.. ماذا يعني اللون الأبيض ضمن منفذ الـ"USB"؟
28/10/2025 02:14:50
28/10/2025 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إسبانيا: نرحب باتفاق غزة ونشدد على أهمية تنفيذ حل الدولتين
Lebanon 24
وزير خارجية إسبانيا: نرحب باتفاق غزة ونشدد على أهمية تنفيذ حل الدولتين
28/10/2025 02:14:50
28/10/2025 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اختيار فرشاة الأسنان المناسبة.. هل التنظيف أفضل بالكهربائية أم اليدوية؟
Lebanon 24
اختيار فرشاة الأسنان المناسبة.. هل التنظيف أفضل بالكهربائية أم اليدوية؟
28/10/2025 02:14:50
28/10/2025 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ارم نيوز
القاعدة
✨ الخلف
بيوتر
ساسي
تيار
قد يعجبك أيضاً
"إنستغرام" تطلق خاصية جديدة.. فما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إنستغرام" تطلق خاصية جديدة.. فما هي؟ (فيديو)
15:00 | 2025-10-27
27/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تمسح أثر حياتك الرقمية وتستعيد خصوصيتك على الإنترنت؟
Lebanon 24
كيف تمسح أثر حياتك الرقمية وتستعيد خصوصيتك على الإنترنت؟
11:33 | 2025-10-27
27/10/2025 11:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف مذهل: المطر الشمسي يكشف أسرار غامضة
Lebanon 24
اكتشاف مذهل: المطر الشمسي يكشف أسرار غامضة
10:01 | 2025-10-27
27/10/2025 10:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قيود على "واتساب" في دولة كبرى.. صحيفة تتحدث
Lebanon 24
قيود على "واتساب" في دولة كبرى.. صحيفة تتحدث
07:39 | 2025-10-27
27/10/2025 07:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دروبوكس دمجت "Dash AI"… وقدّمت بحثًا أذكى وملخصات فورية
Lebanon 24
دروبوكس دمجت "Dash AI"… وقدّمت بحثًا أذكى وملخصات فورية
06:49 | 2025-10-27
27/10/2025 06:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:00 | 2025-10-27
"إنستغرام" تطلق خاصية جديدة.. فما هي؟ (فيديو)
11:33 | 2025-10-27
كيف تمسح أثر حياتك الرقمية وتستعيد خصوصيتك على الإنترنت؟
10:01 | 2025-10-27
اكتشاف مذهل: المطر الشمسي يكشف أسرار غامضة
07:39 | 2025-10-27
قيود على "واتساب" في دولة كبرى.. صحيفة تتحدث
06:49 | 2025-10-27
دروبوكس دمجت "Dash AI"… وقدّمت بحثًا أذكى وملخصات فورية
04:00 | 2025-10-27
لن يكون متاحاً للجميع.. "سامسونغ" تكشف عن الأسواق التي سيُطرح بها هاتفها الثلاثي الطيات
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
16:29 | 2025-10-27
28/10/2025 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24