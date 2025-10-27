Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ما أهمية اختيار منفذ USB المناسب؟

Lebanon 24
27-10-2025 | 17:00
أظهرت تقارير تقنية حديثة أن اختيار منفذ USB المناسب في الكمبيوتر ليس مجرد تفصيل بسيط، بل عامل أساسي لضمان أداء الأجهزة وكفاءتها.

فالمنافذ الخلفية في أجهزة الكمبيوتر المكتبية، والمتصلة مباشرة بلوحة الأم، توفّر سرعة نقل بيانات أعلى واستقراراً أكبر مقارنة بالمنافذ الأمامية أو تلك التي تُستخدم عبر مكررات (USB hubs)، ما يجعلها الخيار الأفضل لتوصيل محركات التخزين الخارجية أو أي أجهزة تحتاج سرعة عالية.
وتنطبق القاعدة نفسها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مع فارق أن جميع المنافذ تكون على الجانبين لكنها متصلة مباشرة بلوحة الأم، ما يجعل نوع المنفذ (وليس مكانه) هو العامل الحاسم في الأداء.

وينصح الخبراء بـ التحقق من نوع المنفذ قبل الاستخدام، سواء كان USB 2.0 أو USB 3.x أو USB-C، إذ إن الإصدارات الأحدث تتيح معدلات نقل أسرع واستهلاكاً للطاقة أكثر كفاءة. كما يُستحسن تجنّب وصل أجهزة عالية الاستهلاك عبر مكررات USB إلا إذا كانت من النوع عالي الجودة. (ارم نيوز)
