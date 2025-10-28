26
أبل.. 4 تطبيقات احترافية جديدة إلى أجهزة آيباد
كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة "أبل" تعمل على تطوير نسخ مخصصة لأجهزة آيباد من أربعة من أبرز تطبيقاتها الاحترافية المتوفرة حاليًا على أجهزة ماك، في خطوة تعزز قدرات الأجهزة اللوحية وتحولها إلى منصات متكاملة للإنتاج الإبداعي.
وبحسب موقع MacRumors المتخصص في
أخبار التكنولوجيا
، فإن التطبيقات التي يجري تجهيزها هي: Pixelmator Pro، Compressor، Motion، وMainStage. وتُعد هذه البرامج من الأدوات الاحترافية الأساسية التي يستخدمها المصممون ومنتجو الفيديو والموسيقيون على أجهزة ماك.
يُذكر أن تطبيق Pixelmator Pro، الذي استحوذت عليه أبل في وقت سابق هذا العام، يُعد من أقوى أدوات تحرير الصور، بينما يُستخدم Compressor كأداة مرافقة لبرنامج Final Cut Pro لضغط ملفات الصوت والفيديو بجودة عالية. أما Motion، فهو تطبيق متخصص في تصميم المؤثرات البصرية والعناوين والانتقالات الثنائية والثلاثية الأبعاد، فيما يُعد MainStage المرافق الأساسي لبرنامج Logic Pro للعروض الحية.
وتتوفر حاليًا نسخة مبسطة من Pixelmator على أجهزة آيباد وآيفون، في حين كان Final Cut Pro وLogic Pro قد وصلا إلى آيباد في
مايو
2023 بنظام اشتراك شهري يبلغ 4.99 دولاراً، أو 49 دولاراً سنويًا في
الولايات المتحدة
.
أما التطبيقات الأربعة الجديدة فهي متاحة على أجهزة ماك كشراء لمرة واحدة، بأسعار تتراوح بين 29.99 و49.99 دولارًا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أبل ستعتمد نموذج الاشتراك ذاته على نسخ آيباد أم ستبقيها متاحة للشراء الدائم.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد استراتيجية أبل في تحويل آيباد إلى أداة إنتاج احترافية قادرة على منافسة الحواسيب المحمولة، خاصة مع التحسينات المتوقعة في الأداء وتبريد الشرائح الجديدة من طراز "M6".
(العربية)
