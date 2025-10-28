Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة للحد من الرسائل غير المرغوبة.. ما جديد واتساب؟

Lebanon 24
28-10-2025 | 09:32
Doc-P-1435122-638972634631151043.jpg
أعلنت شركة ميتا عن اختبار ميزة جديدة في تطبيق واتساب تهدف إلى الحد من الرسائل الجماعية غير المرغوبة والبث العشوائي. وتعتمد الميزة على تقييد عدد الرسائل التي يمكن إرسالها إلى المستخدمين الذين لم يردّوا عليها بعد، بحيث تُحتسب كل رسالة ضمن الحد الشهري المخصص، وتُستثنى فقط بعد رد المستلم. وعند اقتراب المستخدم من الحد الأقصى، يظهر له تحذير يوضح عدد الرسائل المتبقية.
ووفقًا للشركة، فإن هذه القيود تستهدف بشكل أساسي الحسابات التجارية أو تلك التي ترسل رسائل جماعية غير مصرح بها، بينما لن تتأثر المحادثات العادية بين الأصدقاء والعائلة.

وتأتي الخطوة ضمن جهود واتساب المستمرة لمكافحة الرسائل المزعجة، بعد أدوات سابقة مثل خيار إلغاء الاشتراك من الرسائل التجارية والتنبيه عند إضافة المستخدمين إلى مجموعات دون إذن. وتؤكد ميتا أن الهدف من الميزة هو تحسين جودة التواصل على المنصة ومنع الاستغلال التسويقي أو الاحتيالي.

ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعد عن العدد النهائي للرسائل المسموح بها أو التفاصيل الدقيقة لكيفية تطبيق الميزة، ما يضع المستخدمين في انتظار معرفة طريقة تنفيذها عمليًا. (ارم نيوز)
