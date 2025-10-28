Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جدول إطلاق مختلف.. آيفون 18 الأساسي قد يصل في أذار 2027

Lebanon 24
28-10-2025 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1435268-638972880651743049.jpg
Doc-P-1435268-638972880651743049.jpg photos 0
حققت طرز آيفون 17 من آبل نجاحاً في الأسواق العالمية، مما يضع تحديات أمام طرز آيفون 18، لاسيما ان كافة التوقعات تذهب إلى أن الجيل القادم سيحصل على ترقية  كبيرة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أكبر بنسبة 50% من طراز iphone 17 الحالي، مما قد يُعزز هذا أداء الهواتف الذكية بشكل كبير ويُعزز تكامل Apple Intelligence بسلاسة.
وطبقًا لتقرير صادر عن  The Bell، فإن طراز آيفون 17 الحالي بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما تأتي هواتف آيفون Air وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس بسعة 12 جيجابايت، وقد رُصدت هذه الترقية بفضل كفاءة معالجة الذكاء الاصطناعي في الجهاز، ومن المتوقع أن تُقدم آبل نفس نوع وسعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في سلسلة آيفون 18.

كما أفادت التقارير أن آبل تُجري محادثاتٍ مع سامسونج لتوفير وزيادة إنتاج ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X لأجهزة آيفون من الجيل التالي، وتأتي أحدث تقنيات ذاكرة الوصول العشوائي من سامسونج بنسختين 12 جيجابايت و16 جيجابايت، مما يعني أن آيفون 17 سيكون الطراز الوحيد المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، حيث من المقرر أن يحصل آيفون 18 على 12 أو حتى 16 جيجابايت.


كما تُجري آبل محادثاتٍ لتزويدها بذاكرة وصول عشوائي ديناميكية (DRAM) أكبر/ وهذا يعني تحسين كبير قادم في الأداء وأدوات الذكاء الاصطناعي، لكن تظل هذه المواصفات مجرد توقعات لن ترقى الي معلومات جدية.

وقد خططت آبل، لجدول إطلاق مختلف لطرازات 2026، فمن المتوقع أن تُطلق آبل هواتف iPhone Fold وiPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في سبتمبر 2026، بينما قد تُطلق هواتف iPhone 18 وiPhone 18e القياسية في مارس 2027، لذلك، قد يُطلق الطراز الأساسي لاحقًا وفقًا لجدول الإطلاق الجديد المُشاع. (اليوم السابع)
 
