واتساب يختبر ميزة صورة الغلاف الجديدة

يعمل على تطوير ميزة جديدة تهدف إلى إضفاء تخصيص أكبر على الملفات الشخصية للمستخدمين، وهي ميزة صورة الغلاف، حيث تلعب صور الملف الشخصي وصور الغلاف دورًا أساسيًا في تخصيص الحسابات على ، وبينما كانت ميزة صور الغلاف متاحة سابقًا لحسابات واتساب للأعمال فقط، تشير التطورات الأخيرة إلى أن المنصة تستعد لتوفير هذه الوظيفة لجميع المستخدمين، وهذه الخطوة تعكس توجهًا أوسع نحو مواءمة تجربة المستخدم مع منصات أخرى بارزة مثل ولينكدإن.وفقًا للمعلومات التي نشرها موقع WABetaInfo المتخصص، ستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تحميل صورة غلاف ليتم عرضها في ملفهم الشخصي، بمجرد إطلاقها سيتمكن المستخدمون من اختيار الصورة مباشرةً من إعدادات الملف الشخصي، وستظهر صورة الغلاف في الجزء العلوي من الملف، بشكل مشابه للمظهر المعتاد على فيسبوك ولينكدإن.بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقدم المنصة إعدادات خصوصية جديدة خاصة بصور الغلاف، تتيح للمستخدمين من يمكنه رؤيتها، وتشمل الخيارات قيد الاختبار حاليًا: الجميع ، أو جهات اتصالى، أو لا أحد ، وهي مطابقة للخيارات المتاحة لخصوصية "الحالة" و "صورة الملف الشخصى.يُذكر أن ميزة صورة الغلاف هى حاليًا قيد التطوير النشط في لواتساب رقم 2.25.32.2 الخاص بأجهزة أندرويد، وعلى الرغم من أن الميزة لم تُطرح بعد لتكون مرئية أو متاحة للمختبرين التجريبيين، فإن العمل عليها يؤكد أنها ستنتقل في نهاية المطاف من كونها ميزة حصرية لحسابات الأعمال إلى ميزة قياسية متاحة لعموم مستخدمي واتساب في التحديثات المستقبلية. (اليوم السابع)