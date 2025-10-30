26
متفرقات
سامسونغ تكشف سراً طال انتظاره.. هاتف قابل للطي 3 مرات يبصر النور
Lebanon 24
30-10-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة سامسونغ
الكورية
الجنوبية عن نموذج أولي لهاتف قابل للطي ثلاث مرات، خلال حدث مغلق أقيم في مدينة جيونجو ضمن فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).
ويُعد هذا الهاتف من أكثر الابتكارات إثارة التي تطوّرها الشركة منذ سنوات، وسط تكتم كبير حول اسمه الرسمي الذي قد يكون "Galaxy G Fold" أو "Galaxy Z Trifold"، وفق موقع MacRumors.
الهاتف يتحول إلى حاسوب لوحي بشاشة 10 بوصات عند فتحه بالكامل، ويمثل قفزة نوعية في تكنولوجيا الشاشات القابلة للطي التي تتربع سامسونغ على عرشها منذ إطلاق سلسلة "غالاكسي فولد".
يتميز الجهاز بسماكة لا تتعدى 4.2 مليمترات عند فتحه، بينما يصل سمكه إلى 1.5 سنتيمتر عند طيه، وتضم كل شاشة من شاشاته الثلاث بطارية منفصلة لتعزيز عمر التشغيل.
وتشير التقارير إلى أن سامسونغ تهدف من خلال هذا الابتكار إلى منافسة هواوي التي أطلقت سابقاً هاتفها الثلاثي الطي Mate XT.
ورغم أن الهاتف لم يُعرض سوى خلف زجاج واقٍ يمنع الزوار من لمسه، ذكرت التقارير أنه لن يتم طرح هاتف سامسونج ثلاثي الطي في جميع الأسواق في المرحلة الأولى، إذ ستقتصر الإتاحة على عدد محدود من الدول، تشمل
كوريا الجنوبية
والصين والولايات المتحدة والإمارات
العربية المتحدة
وبسعر 2700 دولار. ويُتوقع أن تختبر الشركة من خلال هذه الأسواق ردود فعل المستهلكين ومستوى الإقبال قبل أن توسع نطاق التوزيع عالميًا.
ويرى محللون أن اختيار هذه الأسواق تحديدًا لم يكن عشوائيًا، فهي تمثل مناطق تجمع بين القوة الشرائية العالية والاهتمام بالتقنيات الحديثة. كما أن السوق
الإماراتي
تحديدًا أصبح في السنوات الأخيرة منطلقًا أساسيًا لمنتجات سامسونج المتطورة في الشرق الأوسط، وهو ما يجعل إدراج
الإمارات
ضمن المرحلة الأولى أمرًا منطقيًا ومتوقعًا.
ويُنتظر أن يشكل هذا الهاتف الجيل الجديد من أجهزة
المستقبل
، حيث تمتزج فيه المرونة بالشاشة المتعددة والقدرات الإنتاجية في جهاز واحد.
(عرب هاردوير)
