لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة

تسمح الميزة الجديدة باستعادة النسخ الاحتياطية بسهولة عند فقدان الهاتف، من خلال بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز القفل، من دون الحاجة إلى حفظ كلمات مرور معقدة أو مفاتيح طويلة.وكانت "واتساب" قد أطلقت عام 2021 ميزة التشفير التام للنسخ الاحتياطية عبر كلمات مرور أو مفاتيح من 64 حرفًا، لكنها كانت تتطلب حفظها يدويًا لاستعادة البيانات، وفق تقرير لموقع .ميزة مفاتيح المرور تُبسّط العملية وتُضيف طبقة أمان إضافية.وأشارت الشركة، التي تخطّى عدد مستخدميها النشطين 3 مليارات في الماضي، إلى أن الميزة ستبدأ بالوصول تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.لتفعيل النسخ الاحتياطية المشفّرة أو التحقق من توفر مفاتيح المرور: الإعدادات > الدردشات > النسخ الاحتياطي للدردشة > النسخ الاحتياطي المشفّر بالكامل. (العربية)