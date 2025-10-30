Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة

Lebanon 24
30-10-2025 | 13:29
أعلنت "واتساب" عن طريقة أكثر أمانًا للوصول إلى النسخ الاحتياطية المشفّرة من المحادثات، عبر دعم مفاتيح المرور (Passkeys).
تسمح الميزة الجديدة باستعادة النسخ الاحتياطية بسهولة عند فقدان الهاتف، من خلال بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز القفل، من دون الحاجة إلى حفظ كلمات مرور معقدة أو مفاتيح طويلة.


وكانت "واتساب" قد أطلقت عام 2021 ميزة التشفير التام للنسخ الاحتياطية عبر كلمات مرور أو مفاتيح من 64 حرفًا، لكنها كانت تتطلب حفظها يدويًا لاستعادة البيانات، وفق تقرير لموقع تك كرانش.


ميزة مفاتيح المرور تُبسّط العملية وتُضيف طبقة أمان إضافية.


وأشارت الشركة، التي تخطّى عدد مستخدميها النشطين 3 مليارات في مايو الماضي، إلى أن الميزة ستبدأ بالوصول تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.


لتفعيل النسخ الاحتياطية المشفّرة أو التحقق من توفر مفاتيح المرور: الإعدادات > الدردشات > النسخ الاحتياطي للدردشة > النسخ الاحتياطي المشفّر بالكامل. (العربية) 
