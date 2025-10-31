25
تكنولوجيا وعلوم
عبر تطبيق "Health"... سامسونغ تقدم استشارات طبية مباشرة
Lebanon 24
31-10-2025
|
00:00
A-
A+
أعلنت شركة
سامسونغ
عن شراكة جديدة مع HealthTap، المزود الرائد لخدمات الطب الافتراضي، لتمكين المستخدمين من الحصول على استشارات طبية أولية وعاجلة مباشرة عبر تطبيق Samsung Health.
الميزة الجديدة تتيح لأكثر من 7 ملايين مستخدم من أجهزة غالاكسي حجز مواعيد فيديو مع أطباء مرخّصين في جميع الولايات الأميركية.
كما يمكن للمستخدمين متابعة الوصفات الطبية وخطط العلاج والمتابعة داخل التطبيق نفسه، دون الحاجة لاستخدام أي تطبيقات إضافية، بحسب تقرير موقع Digital Trends.
ويستفيد الأطباء من البيانات الصحية المسجّلة على الهاتف أو الأجهزة القابلة للارتداء مثل ساعات غالاكسي وخواتم
galaxy
Ring، بما في ذلك معدل ضربات القلب، النشاط البدني، وجودة النوم، لتقديم تقييمات دقيقة وشخصية.
حاليًا، يقتصر حجز المواعيد عبر الفيديو على مستخدمي الساعات والخواتم الذكية، لكن الخدمة متاحة لأي مستخدم لأجهزة سامسونغ.
تُعد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في دمج التكنولوجيا مع الرعاية الصحية، وتضع سامسونغ في منافسة مباشرة مع طموحات
شركة أبل
في المجال الطبي.
من خلال الجمع بين تتبع الصحة والاستشارات الطبية في مكان واحد، تقدم سامسونغ نموذجًا جديدًا للرعاية الهجينة، يعتمد على الذكاء والراحة، ويقلّل من الحاجة إلى زيارات العيادات التقليدية.
يمكن تجربة الخدمة الآن عبر تطبيق Samsung Health، مع اختلاف الأسعار بحسب نوع الاستشارة والتغطية التأمينية.
"سبيس إكس" تقدّم خطة جديدة لتسريع إعادة الإنسان إلى القمر
Lebanon 24
"سبيس إكس" تقدّم خطة جديدة لتسريع إعادة الإنسان إلى القمر
02:00 | 2025-10-31
31/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف خمسة أسرار لاستخدام أكثر ذكاءً لتشات جي بي تي
Lebanon 24
اكتشف خمسة أسرار لاستخدام أكثر ذكاءً لتشات جي بي تي
17:05 | 2025-10-30
30/10/2025 05:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة
Lebanon 24
لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة
13:29 | 2025-10-30
30/10/2025 01:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف عن شكل ومواصفات هاتف سامسونغ المقبل
Lebanon 24
تسريبات تكشف عن شكل ومواصفات هاتف سامسونغ المقبل
11:42 | 2025-10-30
30/10/2025 11:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"اﻷرض على شفا الهاوية".. تقرير يدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
"اﻷرض على شفا الهاوية".. تقرير يدق ناقوس الخطر
11:00 | 2025-10-30
30/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
