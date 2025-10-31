عبر تطبيق "Health"... سامسونغ تقدم استشارات طبية مباشرة

Advertisement

الميزة الجديدة تتيح لأكثر من 7 ملايين مستخدم من أجهزة غالاكسي حجز مواعيد فيديو مع أطباء مرخّصين في جميع الولايات الأميركية.كما يمكن للمستخدمين متابعة الوصفات الطبية وخطط العلاج والمتابعة داخل التطبيق نفسه، دون الحاجة لاستخدام أي تطبيقات إضافية، بحسب تقرير موقع Digital Trends.ويستفيد الأطباء من البيانات الصحية المسجّلة على الهاتف أو الأجهزة القابلة للارتداء مثل ساعات غالاكسي وخواتم Ring، بما في ذلك معدل ضربات القلب، النشاط البدني، وجودة النوم، لتقديم تقييمات دقيقة وشخصية.حاليًا، يقتصر حجز المواعيد عبر الفيديو على مستخدمي الساعات والخواتم الذكية، لكن الخدمة متاحة لأي مستخدم لأجهزة سامسونغ.تُعد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في دمج التكنولوجيا مع الرعاية الصحية، وتضع سامسونغ في منافسة مباشرة مع طموحات في المجال الطبي.من خلال الجمع بين تتبع الصحة والاستشارات الطبية في مكان واحد، تقدم سامسونغ نموذجًا جديدًا للرعاية الهجينة، يعتمد على الذكاء والراحة، ويقلّل من الحاجة إلى زيارات العيادات التقليدية.يمكن تجربة الخدمة الآن عبر تطبيق Samsung Health، مع اختلاف الأسعار بحسب نوع الاستشارة والتغطية التأمينية.