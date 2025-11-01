بشأن "مؤامرة الهبوط على القمر".. ناسا ترد على كيم كارداشيان

في واقعة تبرز قدرة على جذب الأنظار، شعر شون دافي، مدير والفضاء الأميركية (ناسا)، في الأسبوع الماضي أنه مضطر لوضع الأمور في نصابها الصحيح عندما قالت نجمة إنها تصدق نظرية المؤامرة القديمة التي تقول إن هبوط 11 على سطح القمر عام 1969 كان مزيفا.

وكتب دافي على منصة "إكس": "نعم يا كيم كارداشيان، ذهبنا إلى القمر من قبل... ست مرات!". وقال إن ستعود إلى القمر تحت قيادة في عام 2026.



وأضاف دافي: "فزنا في آخر سباق للفضاء، وسنفوز في هذا السباق أيضا". (سكاي نيوز عربية)