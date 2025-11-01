Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بشأن "مؤامرة الهبوط على القمر".. ناسا ترد على كيم كارداشيان

Lebanon 24
01-11-2025 | 07:54
في واقعة تبرز قدرة كيم كارداشيان على جذب الأنظار، شعر شون دافي، مدير إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، في الأسبوع الماضي أنه مضطر لوضع الأمور في نصابها الصحيح عندما قالت نجمة تلفزيون الواقع إنها تصدق نظرية المؤامرة القديمة التي تقول إن هبوط أبولو 11 على سطح القمر عام 1969 كان مزيفا.
وكتب دافي على منصة "إكس": "نعم يا كيم كارداشيان، ذهبنا إلى القمر من قبل... ست مرات!". وقال إن الولايات المتحدة ستعود إلى القمر تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب في عام 2026.

وأضاف دافي: "فزنا في آخر سباق للفضاء، وسنفوز في هذا السباق أيضا". (سكاي نيوز عربية)
 
 
