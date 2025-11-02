يطهو و يتحدّث و يتذكّر... أوّل روبوت جديد يدخل المنزل

Advertisement

في خطوة تُعيد تعريف مفهوم الحياة الذكية داخل المنازل، أعلنت شركة 1X Robotics عن فتح باب الطلبات المسبقة لروبوتها الجديد NEO، أول منزلي جاهز للاستخدام الفعلي، مصمم لأتمتة المهام اليومية وتقديم المساعدة الشخصية.يستطيع NEO أداء مهام متعددة مثل طي ، ترتيب الرفوف، وضبط التذكيرات، موفراً وقتاً وجهداً للمستخدمين. التنفيذي للشركة بيرنت بورنيش إن “الروبوتات المنزلية كانت جزءاً من الخيال العلمي، واليوم أصبح NEO متاحاً ليجسر بين الخيال والواقع”.يعمل الروبوت عبر أوامر صوتية أو تطبيقية، ويستطيع تعلّم مهام جديدة والتفاعل بشكل طبيعي بفضل نموذج لغوي وذكاء بصري متطور، ما يتيح له اقتراح وصفات طعام والتعرّف على الأشياء والمواقف.ويعتمد على محرك Tendon Drive الحاصل على براءة اختراع يمنحه حركات آمنة وهادئة بوزن يقارب 30 كغم وقدرة رفع تصل إلى 70 كغم. ويضم تقنيات Wi-Fi وBluetooth و5G وتصميم أنيق يناسب أي منزل.ومن المقرر أن يبدأ شحنه في عام 2026 بسعر 20 ألف دولار مع اشتراك شهري قدره 499 دولاراً، قبل أن يتوسع عالمياً في 2027.بإطلاق NEO، تدخل 1X Robotics مرحلة جديدة من المجسّد، حيث يتحول الروبوت من مجرد فكرة إلى رفيق يتعلّم ويتفاعل داخل المنزل.