تكنولوجيا وعلوم

واتساب يطلق ميزة جديدة

Lebanon 24
02-11-2025 | 10:07
قدم تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا يعد من أبرز خطواته في مجال حماية الخصوصية، إذ أصبح بإمكان المستخدمين الآن تأمين النسخ الاحتياطية للمحادثات ببصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، دون الحاجة إلى كلمات مرور معقدة أو رموز طويلة يصعب حفظها.
في السابق، كان المستخدمون الذين يفعّلون التشفير التام للنسخ الاحتياطية بحاجة إلى تعيين كلمة مرور أو حفظ مفتاح مكون من 64 رقمًا لتأمين بياناتهم، وهو ما كان يسبب إرباكًا للكثيرين، أما الآن فيستفيد واتساب من أنظمة الأمان المدمجة في الهاتف نفسه سواء كانت بصمة، أو Face ID، أو قفل الشاشة  لتشفير واستعادة النسخ الاحتياطية بسهولة وأمان.

وعند تفعيل الخيار الجديد، يقوم واتساب تلقائيًا بربط النسخة الاحتياطية ببيانات الأمان الخاصة بجهازك، بحيث يصبح قفل الشاشة أو البصمة هو المفتاح الذي يشفر البيانات ويفك تشفيرها.

وعند الانتقال لهاتف جديد أو إعادة تثبيت التطبيق، لن تحتاج إلى البحث عن كلمة المرور القديمة يكفي أن تفتح هاتفك بالطريقة المعتادة لتستعيد محادثاتك وصورك وملفاتك الصوتية في ثوانٍ.

ورغم هذا التبسيط، لا تزال النسخ الاحتياطية محمية بالكامل بالتشفير التام من الطرفين، أي أن لا واتساب ولا خدمات التخزين السحابي مثل Google Drive أو iCloud يمكنها الوصول إلى محتوى الرسائل.

الميزة الجديدة تمثل مزيجًا مثاليًا بين الأمان والسهولة، إذ تتيح حماية متقدمة دون عناء إضافي للمستخدم، ويُتوقع أن يبدأ التطبيق في طرحها تدريجيًا لمستخدميه حول العالم خلال الأسابيع المقبلة، من خلال الإعدادات في قسم "الدردشات" ثم "النسخ الاحتياطي المشفر". (اليوم السابع)
