28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إليكم المخاطر النفسية للاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
03-11-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم برامج الدردشة الآلية مثل ChatGPT وClaude وReplika يوميا، بحثا عن الصداقة أو الرومانسية أو حتى العلاج النفسي.
لكن علماء النفس يحذرون من أن هذا الاستخدام المكثف قد يؤدي إلى حالة جديدة من الاعتماد النفسي، تعرف باسم "إدمان
الذكاء الاصطناعي
"، وقد تتطور أحيانا إلى ما يسمّى "ذهان الذكاء الاصطناعي".
Advertisement
وأوضح
البروفيسور
روبن فيلدمان، مدير معهد قانون الذكاء الاصطناعي والابتكار في جامعة
كاليفورنيا
: "تخلق برامج الدردشة الآلية وهما بالواقع. وعندما يكون إدراك المرء ضعيفا، قد يصبح هذا الوهم خطيرا للغاية".
وتقدم تجربة جيسيكا جانسن، البالغة من العمر 35 عاما من
بلجيكا
، مثالا واضحا على المخاطر. فقد بدأت استخدام ChatGPT بشكل متقطع، لكن ضغوط حياتها جعلتها تعتمد عليه بشكل شبه دائم. بعد أسبوع واحد فقط، نُقلت إلى جناح الأمراض النفسية، إذ أدى الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى نوبة هوس بسبب اضطراب ثنائي القطب لم يُشخّص آنذاك.
وتقول جيسيكا: "كنت أتحدث مع ChatGPT عن أفكاري، وكان يؤكد كل شيء ويضيف تفاصيل جديدة، فأغرق أكثر فأكثر في دوامة من الأفكار والهلاوس. في النهاية، اقتنعت بأمور لم تحدث مطلقا واعتقدت أن الله يخاطبني".
ويشير الخبراء إلى أن طبيعة برامج الدردشة تجعلها أكثر إدمانا، لأنها تمجّد المستخدمين دائما ولا تنتقدهم، على عكس البشر. ويقول البروفيسور سورين أوستيرغارد، طبيب نفسي من جامعة آرهوس: "تتحقق هذه البرامج من صحة معتقدات المستخدم وتقدّم له دائما ردودا إيجابية، ما يجعلها شبيهة بالتحدث إلى نفسك وأنت تحصل على إجابة تؤيدك دائما". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
طفرة الذكاء الاصطناعي.. وعود النمو ومخاطر الانهيار الاقتصادي
Lebanon 24
طفرة الذكاء الاصطناعي.. وعود النمو ومخاطر الانهيار الاقتصادي
03/11/2025 12:25:26
03/11/2025 12:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ميتا تبدأ استخدام محادثات الذكاء الاصطناعي لتخصيص الإعلانات
Lebanon 24
ميتا تبدأ استخدام محادثات الذكاء الاصطناعي لتخصيص الإعلانات
03/11/2025 12:25:26
03/11/2025 12:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تستثمر 15 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في الهند
Lebanon 24
غوغل تستثمر 15 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في الهند
03/11/2025 12:25:26
03/11/2025 12:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين تدعو إلى اقتصاد مستدام ومواجهة الاستهلاك المفرط
Lebanon 24
عز الدين تدعو إلى اقتصاد مستدام ومواجهة الاستهلاك المفرط
03/11/2025 12:25:26
03/11/2025 12:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
روسيا اليوم
البروفيسور
كاليفورنيا
الرومان
بلجيكا
روسيا
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
في حادثة نادرة تثير حيرة العلماء.. جسم غامض يصطدم بسيارة "تسلا"
Lebanon 24
في حادثة نادرة تثير حيرة العلماء.. جسم غامض يصطدم بسيارة "تسلا"
04:49 | 2025-11-03
03/11/2025 04:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
القمر العملاق يقترب من سماء دولة عربية.. وعالم فلكي يُوضح
Lebanon 24
القمر العملاق يقترب من سماء دولة عربية.. وعالم فلكي يُوضح
03:14 | 2025-11-03
03/11/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ASUS تكشف عن حاسب ROG Strix G18 الجديد
Lebanon 24
ASUS تكشف عن حاسب ROG Strix G18 الجديد
23:00 | 2025-11-02
02/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي بين المجاني والمدفوع: ما الفارق في الأداء والميزات؟
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي بين المجاني والمدفوع: ما الفارق في الأداء والميزات؟
15:44 | 2025-11-02
02/11/2025 03:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة
10:07 | 2025-11-02
02/11/2025 10:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
12:00 | 2025-11-02
02/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
07:00 | 2025-11-02
02/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
10:45 | 2025-11-02
02/11/2025 10:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:49 | 2025-11-03
في حادثة نادرة تثير حيرة العلماء.. جسم غامض يصطدم بسيارة "تسلا"
03:14 | 2025-11-03
القمر العملاق يقترب من سماء دولة عربية.. وعالم فلكي يُوضح
23:00 | 2025-11-02
ASUS تكشف عن حاسب ROG Strix G18 الجديد
15:44 | 2025-11-02
الذكاء الاصطناعي بين المجاني والمدفوع: ما الفارق في الأداء والميزات؟
10:07 | 2025-11-02
واتساب يطلق ميزة جديدة
07:22 | 2025-11-02
رسائل غوغل بين التطور التدريجي والواجهة المعقدة
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 12:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 12:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 12:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24