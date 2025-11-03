Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هواتف iPhone 17 Pro تنفذ من الأسواق.. وألوان مثيرة للجدل

Lebanon 24
03-11-2025 | 10:36
شهدت الطلبات المسبقة لسلسلة iphone 17 إقبالاً شديداً، حيث نفدت هواتف Pro Max خلال دقائق، وتبعتها هواتف Pro خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، فيما تشير التقديرات إلى أن المخزون الإلكتروني سينفد لأسابيع.
جدل ألوان مفاجئ

في عام اتسم بجدل حاد حول خيارات الألوان، قدمت أبل لون "Cosmic Orange" الجريء واستبدلت الأسود المتوقع بلون أزرق غامق، بينما بقي اللون الفضي هو الخيار الوحيد الذي لاقى ترحيباً من المعجبين القدامى.

كشف مسرب صيني معروف على منصة Weibo عن نية أبل التخلي عن الألوان التقليدية في هواتف iPhone 18 Pro لصالح ألوان غير تقليدية تشمل البني (القهوة) والأرجواني والأحمر (النبيذ)، في خطوة جريئة قد تهدف لتعويض خيبة الأمل من ألوان الجيل الحالي.

تطور ألوان هواتف Pro عبر التاريخ

شهدت هواتف Pro تطوراً ملحوظاً في خيارات الألوان:

2019: درجات كلاسيكية كالأخضر الداكن والرمادي الفضائي

2020-2021: ألوان جريئة كالأزرق الباسيفيكي والأزرق السييرا

2022: البنفسجي الغامق كخيار مميز

2023-2024: تحول نحو ألوان التيتانيوم الأكثر هدوءاً

2025: عودة للألوان الجريئة بالبرتقالي الكوني والأزرق الغامق


مع توقع إطلاق أربعة موديلات عام 2026 تشمل أول هاتف قابل للطي من أبل، من المرجح أن تشهد الأشهر القادمة المزيد من التسريبات التي قد تكشف عن استراتيجية أبل الجديدة في خيارات الألوان، خاصة في ظل ردود الفعل السلبية على ألوان الجيل الحالي. (Bgr)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24