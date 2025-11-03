هواتف iPhone 17 Pro تنفذ من الأسواق.. وألوان مثيرة للجدل

Advertisement

شهدت الطلبات المسبقة لسلسلة 17 إقبالاً شديداً، حيث نفدت هواتف Pro Max خلال دقائق، وتبعتها هواتف Pro خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، فيما تشير التقديرات إلى أن المخزون الإلكتروني سينفد لأسابيع.في عام اتسم بجدل حاد حول خيارات الألوان، قدمت أبل لون "Cosmic Orange" الجريء واستبدلت الأسود المتوقع بلون أزرق غامق، بينما بقي اللون هو الخيار لاقى ترحيباً من المعجبين القدامى.كشف مسرب صيني معروف على منصة Weibo عن نية أبل التخلي عن الألوان التقليدية في هواتف iPhone 18 Pro لصالح ألوان غير تقليدية تشمل البني (القهوة) والأرجواني والأحمر (النبيذ)، في خطوة جريئة قد تهدف لتعويض خيبة الأمل من ألوان الجيل الحالي.شهدت هواتف Pro تطوراً ملحوظاً في خيارات الألوان:2019: درجات كلاسيكية كالأخضر الداكن والرمادي الفضائي2020-2021: ألوان جريئة كالأزرق الباسيفيكي والأزرق السييرا2022: البنفسجي الغامق كخيار مميز2023-2024: تحول نحو ألوان التيتانيوم الأكثر هدوءاً2025: عودة للألوان الجريئة بالبرتقالي الكوني والأزرق الغامقمع توقع إطلاق أربعة موديلات عام 2026 تشمل أول هاتف قابل للطي من أبل، من المرجح أن تشهد الأشهر المزيد من التسريبات التي قد تكشف عن استراتيجية أبل الجديدة في خيارات الألوان، خاصة في ظل ردود الفعل السلبية على ألوان الجيل الحالي. (Bgr)