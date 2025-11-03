“Samsung Internet” يصل إلى الحواسيب… تجربة تصفح جديدة بالكامل!

Advertisement

أعلنت شركة رسميًا عن إطلاق النسخة التجريبية من متصفحها Samsung Internet على نظامي التشغيل 10 و11، في خطوة تهدف إلى دمج تجربة التصفح بين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وتوسيع حضور الشركة خارج نطاق أجهزتها المحمولة.المتصفح الجديد يُتيح للمستخدمين مزامنة سجل التصفح والعلامات وكلمات المرور عبر “Samsung Pass” بين هواتفهم وأجهزتهم المكتبية، ما يجعل التنقل بين الأجهزة أكثر سلاسة. وتقول الشركة إن هذه الميزة ستُوفّر استمرارية في الاستخدام تشبه ما يقدّمه “آبل سفاري” بين وماك.ذكاء اصطناعي مدمجولم تكتفِ سامسونغ بمجرد نقل متصفحها إلى الكمبيوتر، بل أضافت أدوات جديدة تحت مظلة “ AI”، من بينها ميزة Browsing Assist التي تلخّص صفحات وتترجمها مباشرة داخل المتصفح. هذه الخطوة تضع المتصفح في منافسة مباشرة مع متصفحات مثل “ كروم” و” إدج” التي بدأت بدورها دمج في تجربة التصفح.خصوصية وأمانيتضمن المتصفح التجريبي لوحة تحكم خصوصية جديدة تمنح المستخدم صورة لحظية عن التتبع والإعلانات المستهدِفة أثناء التصفح، في محاولة لتعزيز الثقة والحد من جمع البيانات غير المرغوب فيه.التوفر والتوافقبدأت النسخة التجريبية حاليًا في وكوريا الجنوبية وعدد من الأسواق المحدودة، على أن يتم توسيع الإطلاق عالميًا خلال الفترة المقبلة. ويعمل المتصفح على الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 10 أو 11 فقط.وتُعد هذه الخطوة محاولة من سامسونغ لبناء منظومة رقمية مترابطة بين هواتفها وأجهزة الكمبيوتر، ما يفتح الباب أمام المستخدمين لتجربة تصفح متكاملة تجمع بين الأداء، الذكاء، والخصوصية.