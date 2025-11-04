الصين تُدرب رواد فضاء باكستانيين للقيام بمهمة قصيرة على محطة "تيانجونج" الفضائية

Advertisement

تُدرب رواد فضاء باكستانيين لاختيارهم لزيارة قصيرة إلى محطتها "تيانجونج" الفضائية، حيث قال تشانج جينج بو، المتحدث باسم المأهولة (CMSA)، "سيشارك رائدا فضاء باكستانيان مختاران في التدريب مع رواد فضاء صينيين، ومن المقرر أن يُنفّذ أحدهما مهمة طيران قصيرة كخبير حمولة".وفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث تشانج في عُقد في ميناء جيوتشيوان الفضائي، ووقعت الصين وباكستان اتفاقية تعاون بشأن إرسال رائد فضاء إلى تيانجوننج في فبراير من هذا العام، وتُجرى حاليًا جولة اختيار أولية لرواد الفضاء في باكستان، بينما ستُجرى الاختيارات الثانوية والنهائية في الصين.وأوضح تشانج: "خلال الرحلة، بالإضافة إلى أداء واجبات الطاقم اليومية، سيُجري رائد الفضاء أيضًا تجارب علمية لصالح باكستان".ولم يُحدد تشانج المهمة التي سيُسافر فيها رائد الفضاء ، حيث سيشغل أحد المقاعد الثلاثة على متن مركبة شنتشو الفضائية، التي ستُطلق على متن صاروخ لونغ مارش 2F من جيوتشيوان في صحراء ، ومن المقرر إطلاق شنتشو 22 بعد حوالي ستة أشهر، ليحل الطاقم محل رواد فضاء شنتشو 21 على متن تيانجونج، كما ستُطلق شنتشو 23 بعد حوالي عام من الآن.تفاصيل رحلة رائد الفضاء الباكستانىعلى الرغم من أن وكالة الفضاء الصينية (CMSA) لم تُؤكد التفاصيل، إلا أن قصر مدة زيارة رائد يُشير إلى أن رائد الفضاء الباكستاني سيُسافر إلى تيانجونج على متن مركبة شنتشو الفضائية برفقة اثنين من زملائه الصينيين، وسيبقى على متن المحطة لعدة أيام، ثم يعود إلى الأرض مع اثنين من أفراد الطاقم الثلاثة من المهمة السابقة، الذين سيكونون قد أكملوا فترة الستة أشهر المعتادة في الفضاء، وهذا يعني أن هناك رائد فضاء صيني سيُكمل أول مهمة كاملة للبلاد لمدة عام واحد على متن محطة تيانجونج الفضائية، في إقامة متواصلة.تعد محطة تيانجونج الفضائية هي محطة مدارية ثلاثية الوحدات، اكتمل بناؤها أواخر عام 2022، وتهدف الصين إلى إبقاء المحطة الفضائية عاملة ومأهولة بشكل دائم لمدة عقد على الأقل، ومن المتوقع أن تدوم لفترة أطول من محطة الفضاء الدولية الأكبر بكثير، كما تتعاون باكستان مع الصين في محطة أبحاث القمر الدولية التابعة لها، والمقرر بناؤها في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. (اليوم السابع)