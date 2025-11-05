28
تكنولوجيا وعلوم
"أتاري" تعيد روح الثمانينيات بإصدار Pac-Man الخاص من Atari 2600
Lebanon 24
05-11-2025
|
01:25
أعلنت
شركة أتاري
عن إصدار خاص من جهازها الكلاسيكي
atari
2600+، هذه المرة بلون أصفر زاهي مستوحى من اللعبة الأسطورية "
باك مان
"، في خطوة تهدف لإحياء ذكريات جيل الثمانينيات ودمج التصميم الكلاسيكي مع لمسة عصرية.
تحمل النسخة الجديدة اسم Atari 2600+ Pac-Man Edition، وأصبحت متاحة للشراء بعد بدء طلبات الحجز المسبق في شهر
تموز
الماضي.
يُباع الجهاز عبر منصة "أمازون" بسعر 169.99 دولاراً، مرتفعاً قليلاً عن السعر الأساسي لجهاز Atari 2600+ البالغ 129 دولاراً، وفق تقرير موقع "gizmochina".
وتعتبر هذه النسخة تحية لأحد أشهر ألعاب الأركيد في التاريخ، حيث تتميز بطلاء أصفر لامع ورسوم محفورة لشخصية "باك مان" والأشباح الأربعة على الواجهة الأمامية، إلى جانب مفاتيح تحكم صفراء تضيف لمسة مميزة وجاذبية خاصة للجهاز.
أما من الداخل، فيحتفظ الجهاز بمواصفاته نفسها الموجودة في النسخة الأصلية، مثل إمكانية تشغيل الأشرطة القديمة (Cartridges)، ودعم وحدات التحكم اللاسلكية، ما يجعله خياراً مثالياً لعشاق الألعاب الكلاسيكية الذين يرغبون بتجربة الماضي بروح حديثة.
وكانت "
أتاري
" قد أعادت إحياء جهازها الشهير Atari 2600+ عام 2023 بتصميم مصغّر مستوحى من نموذج الخشب الرباعي المفاتيح الأصلي، ليجمع بين النوستالجيا والتكنولوجيا الحديثة في آنٍ واحد.
تواصل "أتاري" بهذا الإصدار الجديد، تعزيز حضورها في سوق الألعاب الكلاسيكية المُعاد ابتكارها، مستهدفة جيل اللاعبين الذين تربّوا على "باك مان" وألعاب الأركيد القديمة، وأولئك الذين يبحثون عن تجربة رجعية أنيقة ومفعمة بالألوان. (العربية)
