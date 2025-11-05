"أتاري" تعيد روح الثمانينيات بإصدار Pac-Man الخاص من Atari 2600

Advertisement

تحمل النسخة الجديدة اسم Atari 2600+ Pac-Man Edition، وأصبحت متاحة للشراء بعد بدء طلبات الحجز المسبق في شهر الماضي.يُباع الجهاز عبر منصة "أمازون" بسعر 169.99 دولاراً، مرتفعاً قليلاً عن السعر الأساسي لجهاز Atari 2600+ البالغ 129 دولاراً، وفق تقرير موقع "gizmochina".وتعتبر هذه النسخة تحية لأحد أشهر ألعاب الأركيد في التاريخ، حيث تتميز بطلاء أصفر لامع ورسوم محفورة لشخصية "باك مان" والأشباح الأربعة على الواجهة الأمامية، إلى جانب مفاتيح تحكم صفراء تضيف لمسة مميزة وجاذبية خاصة للجهاز.أما من الداخل، فيحتفظ الجهاز بمواصفاته نفسها الموجودة في النسخة الأصلية، مثل إمكانية تشغيل الأشرطة القديمة (Cartridges)، ودعم وحدات التحكم اللاسلكية، ما يجعله خياراً مثالياً لعشاق الألعاب الكلاسيكية الذين يرغبون بتجربة الماضي بروح حديثة.وكانت " " قد أعادت إحياء جهازها الشهير Atari 2600+ عام 2023 بتصميم مصغّر مستوحى من نموذج الخشب الرباعي المفاتيح الأصلي، ليجمع بين النوستالجيا والتكنولوجيا الحديثة في آنٍ واحد.تواصل "أتاري" بهذا الإصدار الجديد، تعزيز حضورها في سوق الألعاب الكلاسيكية المُعاد ابتكارها، مستهدفة جيل اللاعبين الذين تربّوا على "باك مان" وألعاب الأركيد القديمة، وأولئك الذين يبحثون عن تجربة رجعية أنيقة ومفعمة بالألوان. (العربية)