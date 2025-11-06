25
تكنولوجيا وعلوم
Galaxy S26 Ultra… ترقية محدودة في الكاميرات وتسريب يرجّح تغييرات طفيفة
Lebanon 24
06-11-2025
|
08:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يمض وقت طويل حتى أشارت شركة
سامسونغ
إلى أن سلسلة
galaxy
S26 ستحتوي على مستشعرات كاميرا جديدة ، ولكن يبدو أنه في حالة Samsung Galaxy S26 Ultra، قد يكون مستشعر واحد فقط من بين مستشعراتها الخمسة جديدًا.
يأتي هذا وفقًا للمسرب "chunvn"، الذي أدرج مجموعة متطابقة تقريبًا من مواصفات الكاميرا لهاتف Galaxy S26 Ultra مثل تلك الخاصة بهاتف Samsung
galaxy s25
Ultra .
على وجه التحديد، ذكروا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميغابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا Periscope بدقة 50 ميغابكسل توفر تقريب بصري 5x، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابكسل قادرة على تقريب بصري 3x، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.
باستثناء الكاميرا المقربة 3x، فإن كل هذه الميزات متطابقة مع ما ستجده في هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra، بما في ذلك طراز المستشعر ورقم الطراز، والتي تم إدراجها أيضًا.
يبدو أن الكاميرا المقربة بدقة 12 ميغابكسل 3x قد تكون بمثابة ترقية للكاميرا المقربة بدقة 10 ميغابكسل 3x الموجودة على هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra، ولكن بخلاف ذلك، ستكون أجهزة الكاميرا هي نفسها تمامًا كما كانت من قبل وفقًا لهذا المصدر.
