تكنولوجيا وعلوم

برامج خبيثة قابلة للتكيف تُحدث تحولاً في الهجمات الإلكترونية

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:33
كشفت غوغل عن برامج خبيثة جديدة قابلة للتكيف تُستخدم بنشاط في البرية، تمثل دخول استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية مرحلة جديدة. حيث يستخدم هذا البرنامج الضار نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) لتوليد التعليمات البرمجية بشكل ديناميكي، مما يفتح باباً جديداً في تطور التهديدات الإلكترونية.
ويأتي هذا الكشف بعد شهر من تقرير OpenAI الذي حدد اتجاهات استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الخبيثة، لكن دون وجود أدلة على استخدام النماذج الحالية في هجمات جديدة. إلا أن تحديث مجموعة استخبارات التهديدات التابعة لغوغل يؤكد الآن استغلال الذكاء الاصطناعي لتطوير برامج ضارة قابلة للتكيف.

تم اكتشاف عدة سلالات جديدة من البرامج الضارة تستخدم الذكاء الاصطناعي بطرق مبتكرة، منها FRUITSHELL وهو غلاف عكسي مصمم لتجاوز الكشف بواسطة أنظمة الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وPROMPTFLUX الذي يستغل واجهة برمجة تطبيقات غوغل Gemini لإعادة كتابة كوده المصدر بشكل ديناميكي.

كما شملت الاكتشافات PROMPTLOCK وهو برنامج فدية يستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوليد وتنفيذ البرامج النصية الضارة، وPROMPTSTEAL وهي أداة تعدين بيانات تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مطالبات سرقة البيانات. بالإضافة إلى QUIETVAULT الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن أسرار إضافية في الأنظمة المصابة.

رصد التقرير اتجاهات رئيسية جديدة تشمل استخدام أساليب هندسة اجتماعية متطورة لتجاوز حواجز أمان الذكاء الاصطناعي، حيث ينتحل المهاجمون صفات باحثين أمنيين أو طلاب مشاركين في مسابقات أمنية. (zdnet)

 
