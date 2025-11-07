26
لمنافسة أفضل الهواتف.. هذا جديد هواوي (فيديو)
Lebanon 24
07-11-2025
|
00:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
هواوي
عن هاتفها الجديد Mate 70 Air بمواصفات تستهدف منافسة أفضل الهواتف، مع تركيز واضح على قدرات التصوير.
حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية بدقة (50+12+8) ميغابيكسل تضم عدسة telephoto وعدسة ultrawide، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10.7 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K. وجاء الهيكل مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 بأبعاد (165/81/6.6) ملم ووزن 208 غرامات، مع دعم القلم الذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.
يعتمد الهاتف شاشة LTPO OLED بمقاس 7.0 بوصة بدقة (1320/2760) بيكسل وتردد 120 هيرتز وكثافة 437 بيكسل/الإنش تقريبًا وسطوع يصل إلى 4000 شمعة/الإنش، مع حماية Kunlun Glass المقاوم للصدمات والخدوش. ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 5.1 ومعالجات Kirin 9020A وKirin 9020B، مع ذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 256/512 غيغابايت.
يدعم Mate 70 Air شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وNFC، وتقنية Infrared للتحكم عن بُعد، إضافة إلى ماسح بصمات الأصابع. وتبلغ سعة البطارية 6500 ميلي أمبير تعمل مع شحن سريع باستطاعة 66 واط، وتوفّر شحنًا عكسيًا للأجهزة المحمولة بقدرة 5 واط. (روسيا اليوم)
