Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمنافسة أفضل الهواتف.. هذا جديد هواوي (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2025 | 00:46
A-
A+
Doc-P-1439101-638980986458526333.png
Doc-P-1439101-638980986458526333.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت هواوي عن هاتفها الجديد Mate 70 Air بمواصفات تستهدف منافسة أفضل الهواتف، مع تركيز واضح على قدرات التصوير.
Advertisement
 
حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية بدقة (50+12+8) ميغابيكسل تضم عدسة telephoto وعدسة ultrawide، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10.7 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K. وجاء الهيكل مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 بأبعاد (165/81/6.6) ملم ووزن 208 غرامات، مع دعم القلم الذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

يعتمد الهاتف شاشة LTPO OLED بمقاس 7.0 بوصة بدقة (1320/2760) بيكسل وتردد 120 هيرتز وكثافة 437 بيكسل/الإنش تقريبًا وسطوع يصل إلى 4000 شمعة/الإنش، مع حماية Kunlun Glass المقاوم للصدمات والخدوش. ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 5.1 ومعالجات Kirin 9020A وKirin 9020B، مع ذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 256/512 غيغابايت.

يدعم Mate 70 Air شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وNFC، وتقنية Infrared للتحكم عن بُعد، إضافة إلى ماسح بصمات الأصابع. وتبلغ سعة البطارية 6500 ميلي أمبير تعمل مع شحن سريع باستطاعة 66 واط، وتوفّر شحنًا عكسيًا للأجهزة المحمولة بقدرة 5 واط. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
واحد من أفضل الهواتف الذكية.. إليكم جديد Xiaomi
lebanon 24
07/11/2025 12:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف وأكثرها تميزا
lebanon 24
07/11/2025 12:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قريبا.. Realme تطلق واحدا من أفضل الهواتف
lebanon 24
07/11/2025 12:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
70 مليون هاتف.. أونور تحدد هدفاً جديداً لمنافسة سامسونغ وشاومي
lebanon 24
07/11/2025 12:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

youtube

روسيا

ابيكس

تابت

ساسي

راما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:14 | 2025-11-07
03:07 | 2025-11-07
00:02 | 2025-11-07
23:00 | 2025-11-06
16:20 | 2025-11-06
15:35 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24