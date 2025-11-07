لمنافسة أفضل الهواتف.. هذا جديد هواوي (فيديو)

أعلنت عن هاتفها الجديد Mate 70 Air بمواصفات تستهدف منافسة أفضل الهواتف، مع تركيز واضح على قدرات التصوير.

حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية بدقة (50+12+8) ميغابيكسل تضم عدسة telephoto وعدسة ultrawide، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10.7 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K. وجاء الهيكل مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 بأبعاد (165/81/6.6) ملم ووزن 208 غرامات، مع دعم القلم الذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.



يعتمد الهاتف شاشة LTPO OLED بمقاس 7.0 بوصة بدقة (1320/2760) بيكسل وتردد 120 هيرتز وكثافة 437 بيكسل/الإنش تقريبًا وسطوع يصل إلى 4000 شمعة/الإنش، مع حماية Kunlun Glass المقاوم للصدمات والخدوش. ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 5.1 ومعالجات Kirin 9020A وKirin 9020B، مع ذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 256/512 غيغابايت.



يدعم Mate 70 Air شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وNFC، وتقنية Infrared للتحكم عن بُعد، إضافة إلى ماسح بصمات الأصابع. وتبلغ سعة البطارية 6500 ميلي أمبير تعمل مع شحن سريع باستطاعة 66 واط، وتوفّر شحنًا عكسيًا للأجهزة المحمولة بقدرة 5 واط. (روسيا اليوم)