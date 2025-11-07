خبر حزين لعشاق "GTA".. تأجيل موعد طرح الجزء السادس

أعلنت شركة Rockstar Games تأجيل موعد إصدار Grand Theft Auto VI إلى 19 تشرين الثاني 2026.

وكان الإطلاق مقررًا في عطلة 2025، ثم حُدِّد لاحقًا في 26 أيار 2026 قبل هذا التأجيل الثاني.تُعد GTA 6 من أكثر الألعاب ترقبًا، ويُرجَّح أن يخيب التأجيل آمال من ينتظرون مغامرات دوفال ولوسيا في ولاية ليونيدا الخيالية التي تضم سيتي. وكانت قد تأخرت بدورها من الربع الثاني 2013 إلى أيلول 2013.