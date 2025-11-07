26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خبر حزين لعشاق "GTA".. تأجيل موعد طرح الجزء السادس
Lebanon 24
07-11-2025
|
04:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة Rockstar Games تأجيل موعد إصدار Grand Theft Auto VI إلى 19 تشرين الثاني 2026.
وكان الإطلاق مقررًا في عطلة 2025، ثم حُدِّد لاحقًا في 26 أيار 2026 قبل هذا التأجيل الثاني.
Advertisement
تُعد GTA 6 من أكثر الألعاب ترقبًا، ويُرجَّح أن يخيب التأجيل آمال من ينتظرون مغامرات
جيسون
دوفال ولوسيا
كامينوس
في ولاية ليونيدا الخيالية التي تضم
فايس
سيتي. وكانت
gta v
قد تأخرت بدورها من الربع الثاني 2013 إلى أيلول 2013.
مواضيع ذات صلة
خبر حزين لعشاق عبد الحليم حافظ.. هذا ما قررته عائلته
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق عبد الحليم حافظ.. هذا ما قررته عائلته
07/11/2025 14:43:02
07/11/2025 14:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
07/11/2025 14:43:02
07/11/2025 14:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار واضح": إما انتخابات في موعدها او تأجيل كامل
Lebanon 24
"قرار واضح": إما انتخابات في موعدها او تأجيل كامل
07/11/2025 14:43:02
07/11/2025 14:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
07/11/2025 14:43:02
07/11/2025 14:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كامينوس
جيسون
مينوس
gta v
الرب
مينو
فايس
لايت
تابع
قد يعجبك أيضاً
شراكة أكاديمية – تكنولوجية غير مسبوقة لإدخال لبنان إلى خريطة الروبوتات العالمية
Lebanon 24
شراكة أكاديمية – تكنولوجية غير مسبوقة لإدخال لبنان إلى خريطة الروبوتات العالمية
05:46 | 2025-11-07
07/11/2025 05:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. هل من علاقة بين الهواتف وقلة النوم؟
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. هل من علاقة بين الهواتف وقلة النوم؟
03:07 | 2025-11-07
07/11/2025 03:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنافسة أفضل الهواتف.. هذا جديد هواوي (فيديو)
Lebanon 24
لمنافسة أفضل الهواتف.. هذا جديد هواوي (فيديو)
00:46 | 2025-11-07
07/11/2025 12:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تلغي ميزة الاتصال التلقائي لـ "Apple Watch" في الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
آبل تلغي ميزة الاتصال التلقائي لـ "Apple Watch" في الاتحاد الأوروبي
00:02 | 2025-11-07
07/11/2025 12:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
23:00 | 2025-11-06
06/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:46 | 2025-11-07
شراكة أكاديمية – تكنولوجية غير مسبوقة لإدخال لبنان إلى خريطة الروبوتات العالمية
03:07 | 2025-11-07
دراسة جديدة تكشف.. هل من علاقة بين الهواتف وقلة النوم؟
00:46 | 2025-11-07
لمنافسة أفضل الهواتف.. هذا جديد هواوي (فيديو)
00:02 | 2025-11-07
آبل تلغي ميزة الاتصال التلقائي لـ "Apple Watch" في الاتحاد الأوروبي
23:00 | 2025-11-06
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
16:20 | 2025-11-06
آبل تطلق واجهة ويب جديدة لمتجر التطبيقات
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 14:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 14:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 14:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24