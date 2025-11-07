Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خبر حزين لعشاق "GTA".. تأجيل موعد طرح الجزء السادس

Lebanon 24
07-11-2025 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1439196-638981110019998387.png
Doc-P-1439196-638981110019998387.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة Rockstar Games تأجيل موعد إصدار Grand Theft Auto VI إلى 19 تشرين الثاني 2026.
 
وكان الإطلاق مقررًا في عطلة 2025، ثم حُدِّد لاحقًا في 26 أيار 2026 قبل هذا التأجيل الثاني.
Advertisement

تُعد GTA 6 من أكثر الألعاب ترقبًا، ويُرجَّح أن يخيب التأجيل آمال من ينتظرون مغامرات جيسون دوفال ولوسيا كامينوس في ولاية ليونيدا الخيالية التي تضم فايس سيتي. وكانت gta v قد تأخرت بدورها من الربع الثاني 2013 إلى أيلول 2013.
مواضيع ذات صلة
خبر حزين لعشاق عبد الحليم حافظ.. هذا ما قررته عائلته
lebanon 24
07/11/2025 14:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
lebanon 24
07/11/2025 14:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"قرار واضح": إما انتخابات في موعدها او تأجيل كامل
lebanon 24
07/11/2025 14:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
lebanon 24
07/11/2025 14:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24

كامينوس

جيسون

مينوس

gta v

الرب

مينو

فايس

لايت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:46 | 2025-11-07
03:07 | 2025-11-07
00:46 | 2025-11-07
00:02 | 2025-11-07
23:00 | 2025-11-06
16:20 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24