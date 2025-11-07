Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واتساب يخطط لإطلاق ميزة اسم المستخدم الاختيارية عام 2026

Lebanon 24
07-11-2025 | 09:35
A-
A+

Doc-P-1439304-638981302388079252.jpg
Doc-P-1439304-638981302388079252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المتوقع أن يبدأ تطبيق واتساب فى طرح ميزة تتيح للمستخدمين اختيار اسم مستخدم خاص بهم العام المقبل 2026، وقد أعلنت المنصة المملوكة لشركة ميتا، أن هذه الميزة ستكون اختيارية، مما يمنح المستخدمين حرية الاختيار بين عرض اسم المستخدم أو رقم هاتفهم التقليدي ، وتم رصد هذه الميزة مؤخرًا وهي قيد التطوير، حيث أظهرت نسخة تجريبية سابقة لنظام أندرويد إمكانية حجز المستخدمين لأسمائهم المفضلة.
Advertisement

تهدف ميزة اسم المستخدم إلى تحقيق عدة مزايا جوهرية ، أولاً ستساهم في حماية خصوصية الأفراد بشكل أكبر، حيث سيبقى رقم الهاتف مخفياً أثناء المحادثات الفردية أو الجماعية ، ثانياً ستساعد الميزة الشركات والعلامات التجارية على ترسيخ حضورها بسهولة أكبر على التطبيق، من خلال عرض اسم المستخدم بدلاً من رقم الاتصال.

وفي إطار الاستعداد لإطلاق الميزة، طلب واتساب من مستخدمي حسابات واتساب للأعمال التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) البدء في تعديل سير عملها وتحديث أنظمتها المتصلة ، وأشار التطبيق إلى أنه سيتم تزويد أصحاب الحسابات التجارية بمعرف خلفي جديد، يُعرف باسم مُعرّف المستخدم على نطاق العمل ، يمكن للشركات دمجه بدلاً من رقم هاتف العميل ، وهذا الإجراء ضرورى لتمكين الأنظمة من التعامل مع العملاء الذين يختارون استخدام أسماء المستخدمين بدلاً من أرقامهم. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
خبر يهمّ كل من يخطط للزواج في عام 2026
lebanon 24
07/11/2025 20:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
lebanon 24
07/11/2025 20:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة
lebanon 24
07/11/2025 20:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يختبر ميزة صورة الغلاف الجديدة
lebanon 24
07/11/2025 20:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة ميتا

الاختيار

شركة م

تارون

العلا

درويد

كاني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:46 | 2025-11-07
04:14 | 2025-11-07
03:07 | 2025-11-07
00:46 | 2025-11-07
00:02 | 2025-11-07
23:00 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24