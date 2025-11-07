24
تكنولوجيا وعلوم
واتساب يخطط لإطلاق ميزة اسم المستخدم الاختيارية عام 2026
Lebanon 24
07-11-2025
|
09:35
من المتوقع أن يبدأ تطبيق
واتساب
فى طرح ميزة تتيح للمستخدمين اختيار اسم مستخدم خاص بهم العام المقبل 2026، وقد أعلنت المنصة المملوكة لشركة ميتا، أن هذه الميزة ستكون اختيارية، مما يمنح المستخدمين حرية
الاختيار
بين عرض اسم المستخدم أو رقم هاتفهم التقليدي ، وتم رصد هذه الميزة مؤخرًا وهي قيد التطوير، حيث أظهرت نسخة تجريبية سابقة لنظام أندرويد إمكانية حجز المستخدمين لأسمائهم المفضلة.
تهدف ميزة اسم المستخدم إلى تحقيق عدة مزايا جوهرية ، أولاً ستساهم في حماية خصوصية الأفراد بشكل أكبر، حيث سيبقى رقم الهاتف مخفياً أثناء المحادثات الفردية أو الجماعية ، ثانياً ستساعد الميزة الشركات والعلامات التجارية على ترسيخ حضورها بسهولة أكبر على التطبيق، من خلال عرض اسم المستخدم بدلاً من رقم الاتصال.
وفي إطار الاستعداد لإطلاق الميزة، طلب واتساب من مستخدمي حسابات واتساب للأعمال التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) البدء في تعديل سير عملها وتحديث أنظمتها المتصلة ، وأشار التطبيق إلى أنه سيتم تزويد أصحاب الحسابات التجارية بمعرف خلفي جديد، يُعرف باسم مُعرّف المستخدم على نطاق العمل ، يمكن للشركات دمجه بدلاً من رقم هاتف العميل ، وهذا الإجراء ضرورى لتمكين الأنظمة من التعامل مع العملاء الذين يختارون استخدام أسماء المستخدمين بدلاً من أرقامهم. (اليوم السابع)
