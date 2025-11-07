Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديثٌ من "غوغل" لخدمة "NotebookLM".. ماذا يشمل؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1439439-638981581971340794.webp
Doc-P-1439439-638981581971340794.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت شركة "غوغل" عن تحديثٍ جديد لخدمة تدوين الملاحظات والدراسة والبحث NotebookLM المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتصبح أكثر فائدة للطلاب والباحثين، وذلك بإضافة أدوات تعليمية مثل البطاقات التذكيرية (Flashcards) والاختبارات القصيرة المُخصصة.
Advertisement
 
 
ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين تحديد مستوى الصعوبة وعدد الأسئلة أو البطاقات، مما يُساعد في التركيز على أكثر المواد أهمية.


ويمكّن التحديث المستخدمين من اختيار المصادر التي يستند إليها التطبيق في أثناء إنشاء البطاقات أو الأسئلة، مما يمنح تجربة أكثر دقة وملاءمة للاحتياجات الدراسية الفردية. كما يمكن إلغاء تحديد بعض المصادر مؤقتًا في أثناء المحادثة لضمان أن الإجابات تعتمد فقط على المحتوى المطلوب.


ووعدت "غوغل" بتحسينات كبيرة في تجربة الدردشة عبر الهواتف المحمولة، إذ أصبح التطبيق يعتمد على أحدث نماذج Gemini، مما يمنحه نافذة سياقية أكبر بأربع مرات وذاكرة محادثة أطول بست مرات مقارنةً بالإصدارات السابقة، مع رفع جودة الردود بنحو 50%.


وأكدت الشركة أن هذه المزايا تهدف إلى تسهيل عملية التعلم في أي مكان، من خلال تمكين المستخدمين من حفظ المفاهيم الأساسية والمصطلحات المهمة بطريقة تفاعلية، واختبار مدى استيعابهم المحتوى الدراسي.


يُذكر أن تطبيق NotebookLM متاح حاليًا للتنزيل مجانًا عبر متجري آب ستور و"غوغل" بلاي، ويمكن للمستخدمين البدء بتجربة المزايا الجديدة خلال أيام.


ويُعد هذا التحديث خطوة جديدة من "غوغل" نحو إدماج الذكاء الاصطناعي في أساليب التعلم الحديثة، إذ يُتيح للطلاب والمتعلمين استخدام أدوات ذكية لتثبيت المعلومات ومراجعة المفاهيم بطريقة تفاعلية وشخصية. ويأتي ذلك ضمن توجهٍ أوسع للشركة لجعل تقنيات Gemini جزءًا أساسيًا من تطبيقاتها التعليمية والإنتاجية.


وتُعد NotebookLM من أبرز تطبيقات "غوغل" البحثية التي تُساعد المستخدمين في تلخيص المعلومات وتحليلها من مصادر متعددة، مثل المقالات والملفات الدراسية والملاحظات الشخصية. ومع التحديث الجديد، أصبح التطبيق لا يكتفي بتقديم الشروحات، بل ينتقل إلى مرحلة اختبار الفهم وبناء التذكر الطويل المدى. (aintews)
مواضيع ذات صلة
"أبل" تعتمد نموذج "جيميناي" من "غوغل" لتعزيز "سيري"
lebanon 24
08/11/2025 04:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تطبيق الساعة من "غوغل" يختفي بشكل غامض من بعض الساعات الذكية!
lebanon 24
08/11/2025 04:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي
lebanon 24
08/11/2025 04:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تخفض أكثر من 100 وظيفة في أقسام التصميم
lebanon 24
08/11/2025 04:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الطويل

الملاح

التركي

القصير

الملا

الترك

بلاي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-11-07
09:35 | 2025-11-07
05:46 | 2025-11-07
04:14 | 2025-11-07
03:07 | 2025-11-07
00:46 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24