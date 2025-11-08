Advertisement

متفرقات

كاميرا غير مرئية و ميّزات أخرى.. آبل تعيد صياغة تصميم الآيفون

Lebanon 24
08-11-2025 | 16:00
تتجه شركة أبل لطرح أول هاتف آيفون قابل للطي مزود بكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة بدقة 24 ميغابكسل، وهو مستوى أعلى مما ظهر سابقاً في الهواتف المنافسة، وفق تقرير حديث صادر عن جي بي مورغان.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُذكر فيها تفصيل دقة الكاميرا بشكل واضح، بعد تداول شائعات حول اعتماد أبل لتقنية "الكاميرا تحت الشاشة" في النموذج القابل للطي. وتجدر الإشارة إلى أن هواتف تعمل بنظام أندرويد استخدمت التقنية نفسها، لكن بدقة محدودة تتراوح غالباً بين 4 و8 ميغابكسل، الأمر الذي كان يؤثر على جودة الصور بسبب مرور الضوء عبر طبقات الشاشة.

ويشير التقرير إلى أن أبل طوّرت آلية نفاذ الضوء وتحسين معالجة الصورة، بما يسمح بالتقاط صور أكثر دقة وتفاصيل أوضح مقارنة بالحلول السابقة في السوق. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن أبل تجنبت إضافة تقنيات مثل LiDAR أو التثبيت البصري للحفاظ على حجم الجهاز القابل للطي دون زيادة ملحوظة.

ومن المنتظر أن يأتي الجهاز بكاميرا خلفية مزدوجة، مع كاميرتين أماميتين تعملان في وضعي الفتح والطي، وفق تقديرات المحلل مينغ تشي كو.

أما موعد الإطلاق، فتختلف التوقعات بين خريف العام المقبل وبين تأجيل محتمل إلى عام 2027، بسبب تأخر الحسم في تصميم المفصلة وعناصر أخرى أساسية في بنية الجهاز.
 
