24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
كاميرا غير مرئية و ميّزات أخرى.. آبل تعيد صياغة تصميم الآيفون
Lebanon 24
08-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه
شركة أبل
لطرح أول هاتف آيفون قابل للطي مزود بكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة بدقة 24 ميغابكسل، وهو مستوى أعلى مما ظهر سابقاً في الهواتف المنافسة، وفق تقرير حديث صادر عن جي بي
مورغان
.
Advertisement
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُذكر فيها تفصيل دقة الكاميرا بشكل واضح، بعد تداول شائعات حول اعتماد أبل لتقنية "الكاميرا تحت الشاشة" في النموذج القابل للطي. وتجدر الإشارة إلى أن هواتف تعمل بنظام أندرويد استخدمت التقنية نفسها، لكن بدقة محدودة تتراوح غالباً بين 4 و8 ميغابكسل، الأمر الذي كان يؤثر على جودة الصور بسبب مرور الضوء عبر طبقات الشاشة.
ويشير التقرير إلى أن أبل طوّرت آلية نفاذ الضوء وتحسين معالجة الصورة، بما يسمح بالتقاط صور أكثر دقة وتفاصيل أوضح مقارنة بالحلول السابقة في السوق. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن أبل تجنبت إضافة تقنيات مثل LiDAR أو التثبيت البصري للحفاظ على حجم الجهاز القابل للطي دون زيادة ملحوظة.
ومن المنتظر أن يأتي الجهاز بكاميرا خلفية مزدوجة، مع كاميرتين أماميتين تعملان في وضعي
الفتح
والطي، وفق تقديرات المحلل
مينغ تشي كو
.
أما موعد الإطلاق، فتختلف التوقعات بين خريف العام المقبل وبين تأجيل محتمل إلى عام 2027، بسبب تأخر الحسم في تصميم المفصلة وعناصر أخرى أساسية في بنية الجهاز.
مواضيع ذات صلة
آبل تكشف عن iPhone 17 Pro Max.. تصميم جديد كليًا وأداء غير مسبوق
Lebanon 24
آبل تكشف عن iPhone 17 Pro Max.. تصميم جديد كليًا وأداء غير مسبوق
09/11/2025 15:20:02
09/11/2025 15:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس عن قناص بالجيش: أثناء حماية المساعدات الإنسانية بالقطاع نضع حدودا غير مرئية ونطلق النار على من يتجاوزها
Lebanon 24
هآرتس عن قناص بالجيش: أثناء حماية المساعدات الإنسانية بالقطاع نضع حدودا غير مرئية ونطلق النار على من يتجاوزها
09/11/2025 15:20:02
09/11/2025 15:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاكل جديدة في كاميرا آيفون وإجراءات سريعة من أبل!
Lebanon 24
مشاكل جديدة في كاميرا آيفون وإجراءات سريعة من أبل!
09/11/2025 15:20:02
09/11/2025 15:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تصميم جديد لـ App Store على الويب.. وهذه أبرز المزايا
Lebanon 24
تصميم جديد لـ App Store على الويب.. وهذه أبرز المزايا
09/11/2025 15:20:02
09/11/2025 15:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
مينغ تشي كو
غير مرئية
شركة أبل
مينغ تشي
مورغان
تشي كو
الفتح
درويد
تابع
قد يعجبك أيضاً
Xiaomi تطلق منافسا جديدا في عالم الساعات الذكية
Lebanon 24
Xiaomi تطلق منافسا جديدا في عالم الساعات الذكية
07:14 | 2025-11-09
09/11/2025 07:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من الصين.. روبوت خارق يعمل تحت الماء وهذه وظيفته
Lebanon 24
من الصين.. روبوت خارق يعمل تحت الماء وهذه وظيفته
05:00 | 2025-11-09
09/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمُستخدمين.. إليكم مزايا تطبيق الصور من "آبل"
Lebanon 24
للمُستخدمين.. إليكم مزايا تطبيق الصور من "آبل"
02:00 | 2025-11-09
09/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف برنامج تجسس جديد يستهدف هذه الهواتف!
Lebanon 24
إكتشاف برنامج تجسس جديد يستهدف هذه الهواتف!
14:00 | 2025-11-08
08/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع مزايا مبتكرة.. واتساب يطلق تطبيقًا جديدًا على ساعة أبل!
Lebanon 24
مع مزايا مبتكرة.. واتساب يطلق تطبيقًا جديدًا على ساعة أبل!
09:25 | 2025-11-08
08/11/2025 09:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
07:14 | 2025-11-09
Xiaomi تطلق منافسا جديدا في عالم الساعات الذكية
05:00 | 2025-11-09
من الصين.. روبوت خارق يعمل تحت الماء وهذه وظيفته
02:00 | 2025-11-09
للمُستخدمين.. إليكم مزايا تطبيق الصور من "آبل"
14:00 | 2025-11-08
إكتشاف برنامج تجسس جديد يستهدف هذه الهواتف!
09:25 | 2025-11-08
مع مزايا مبتكرة.. واتساب يطلق تطبيقًا جديدًا على ساعة أبل!
07:32 | 2025-11-08
نجاة مذهلة لهاتف ذكي بعد إعصار مدمر في الفلبين (صورة)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24