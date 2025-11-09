24
تكنولوجيا وعلوم
يوتيوب يوسّع التحقق العمري بالذكاء الاصطناعي… وأخطاء تُقيد حسابات بالغين
Lebanon 24
09-11-2025
|
23:00
بدأت
يوتيوب
توسيع استخدام نظام التحقق من العمر بالذكاء الاصطناعي في مناطق محددة (الولايات المتحدة،
المملكة
المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي) لحماية القُصّر وتفعيل أدوات الرفاه الرقمي افتراضيًا. لكن تقارير رصدها
android
Police وشكاوى على ريديت أشارت إلى أن النظام يخطئ أحيانًا بتصنيف حسابات بالغة، حتى لمنتسبين فوق 21 عامًا، على أنها حسابات أطفال.
عند وقوع الخطأ، تظهر رسالة: "لقد قمنا بتغيير بعض إعداداتك، لم نتمكن من التحقق من كونك بالغًا"، ويُطلب إما الاستمرار بقيود أو إعادة التحقق يدويًا.
والحل المتاح حاليًا هو إعادة التحقق باستخدام بطاقة هوية أو بطاقة ائتمان أو صورة سيلفي لإزالة القيود. (العربية)
