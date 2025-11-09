يوتيوب يوسّع التحقق العمري بالذكاء الاصطناعي… وأخطاء تُقيد حسابات بالغين

Advertisement

بدأت توسيع استخدام نظام التحقق من العمر بالذكاء الاصطناعي في مناطق محددة (الولايات المتحدة، المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي) لحماية القُصّر وتفعيل أدوات الرفاه الرقمي افتراضيًا. لكن تقارير رصدها Police وشكاوى على ريديت أشارت إلى أن النظام يخطئ أحيانًا بتصنيف حسابات بالغة، حتى لمنتسبين فوق 21 عامًا، على أنها حسابات أطفال.عند وقوع الخطأ، تظهر رسالة: "لقد قمنا بتغيير بعض إعداداتك، لم نتمكن من التحقق من كونك بالغًا"، ويُطلب إما الاستمرار بقيود أو إعادة التحقق يدويًا.