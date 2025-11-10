24
موظف يفقد عمله بسبب تطبيق إحصاء الخطوات
10-11-2025
04:30
ذكرت صحيفة "ساوث
تشاينا مورنينغ
بوست" أن رجلا فقد وظيفته بعد أن اكتشف صاحب العمل أنه رغم حصوله على إجازة مرضية بسبب ألم في ساقه، قطع أكثر من 16 ألف خطوة في
يوم واحد
.
وقالت الصحيفة إن الرجل، ويدعى تشن، كان يعمل في إحدى الشركات بمقاطعة جيانغسو شرق
الصين
، وقدم إجازة مرضية بسبب إصابة في الظهر أثناء العمل، مرفقا تقارير طبية رسمية.
وبعد نحو شهر من الراحة، عاد إلى العمل لنصف يوم فقط، ثم طلب إجازة مرضية جديدة بسبب ألم في ساقه اليمنى، وقدم تقريرا طبيا يوصي بالراحة لمدة أسبوع، ثم مدّد الإجازة لبضعة أيام إضافية.
لكن الشركة اكتشفت عبر تطبيق الهاتف الخاص بعد الخطوات أنه قطع أكثر من 16 ألف خطوة في اليوم الذي قدم فيه طلب الإجازة بسبب ألم الساق، فقررت فصله بدعوى الغياب غير المبرر وتقديم معلومات صحية مضللة.
ورفع الموظف دعوى أمام
محكمة التحكيم
العمالي التي حكمت لصالحه، معتبرة أن فصله غير قانوني، وألزمت الشركة بدفع تعويض قدره 118 ألف يوان، أي ما يعادل نحو 16.7 ألف دولار.
من جانبها، قدمت الشركة تسجيلات من كاميرات المراقبة تظهر الرجل وهو يجري نحو المكتب في اليوم الذي طلب فيه الإجازة، إلا أن المحكمة رفضت الأدلة، مشيرة إلى أن الموظف قدم تقارير طبية كاملة وصورا إشعاعية تثبت إصابته. (روسيا اليوم)
