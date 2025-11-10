Advertisement

منوعات

موظف يفقد عمله بسبب تطبيق إحصاء الخطوات

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1440372-638983711566916244.jpg
Doc-P-1440372-638983711566916244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن رجلا فقد وظيفته بعد أن اكتشف صاحب العمل أنه رغم حصوله على إجازة مرضية بسبب ألم في ساقه، قطع أكثر من 16 ألف خطوة في يوم واحد.
Advertisement
 
وقالت الصحيفة إن الرجل، ويدعى تشن، كان يعمل في إحدى الشركات بمقاطعة جيانغسو شرق الصين، وقدم إجازة مرضية بسبب إصابة في الظهر أثناء العمل، مرفقا تقارير طبية رسمية.

 وبعد نحو شهر من الراحة، عاد إلى العمل لنصف يوم فقط، ثم طلب إجازة مرضية جديدة بسبب ألم في ساقه اليمنى، وقدم تقريرا طبيا يوصي بالراحة لمدة أسبوع، ثم مدّد الإجازة لبضعة أيام إضافية.

لكن الشركة اكتشفت عبر تطبيق الهاتف الخاص بعد الخطوات أنه قطع أكثر من 16 ألف خطوة في اليوم الذي قدم فيه طلب الإجازة بسبب ألم الساق، فقررت فصله بدعوى الغياب غير المبرر وتقديم معلومات صحية مضللة.

ورفع الموظف دعوى أمام محكمة التحكيم العمالي التي حكمت لصالحه، معتبرة أن فصله غير قانوني، وألزمت الشركة بدفع تعويض قدره 118 ألف يوان، أي ما يعادل نحو 16.7 ألف دولار.

من جانبها، قدمت الشركة تسجيلات من كاميرات المراقبة تظهر الرجل وهو يجري نحو المكتب في اليوم الذي طلب فيه الإجازة، إلا أن المحكمة رفضت الأدلة، مشيرة إلى أن الموظف قدم تقارير طبية كاملة وصورا إشعاعية تثبت إصابته. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
عزالدين تابعت تطبيق قانون العمل المرن: خطوة مهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا
lebanon 24
10/11/2025 15:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في كفرفيلا.. 4 أشخاص يفقدون وعيهم بسبب القهوة!
lebanon 24
10/11/2025 15:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زوكربيرغ يفقد ميلياراته في ساعات... هذا هو السبب!
lebanon 24
10/11/2025 15:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن: المطارات الثلاثة الرئيسية التي تخدم منطقة نيويورك شهدت تأخيرات كبيرة بسبب نقص الموظفين
lebanon 24
10/11/2025 15:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

مقاطعة جيانغسو

تشاينا مورنينغ

محكمة التحكيم

مورنينغ بوست

روسيا اليوم

يوم واحد

حكمت ال

روسيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:19 | 2025-11-10
00:05 | 2025-11-10
23:00 | 2025-11-09
16:49 | 2025-11-09
12:42 | 2025-11-09
10:35 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24