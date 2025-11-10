Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بالذكاء الاصطناعي.. فضيحة غش جماعية كبيرة هذه تفاصيلها

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:18
وسط شكوك حول استخدام عدد كبير من طلاب جامعة يونسي، في كوريا الجنوبية، لبرنامج ChatGPT لحل أسئلة امتحان منتصف الفصل الدراسي، هدد الأستاذ المعني بمنح صفر درجة لكل من يعترف بالغش، وإيقاف من يلتزم الصمت عن الدراسة. تُعدّ هذه الحادثة مثالاً على التأثير السلبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع على الجامعات، حيث تلعب أخلاقيات البحث العلمي دورًا بالغ الأهمية.
وعلمت صحيفة هانكيوريه يوم الأحد أن أستاذًا في فصل دراسي بعنوان "معالجة اللغة الطبيعية وChatGPT" في حرم سينتشون بجامعة يونسي نشر على لوحة رسائل الحرم الجامعي في 29 تشرين الاول أنه سيعطي صفرًا في امتحان منتصف الفصل الدراسي للمجموعة الكبيرة من الطلاب الذين تم ضبطهم وهم يغشون.

في منتصف شهر تشرين الأول، أدار الأستاذ امتحان منتصف الفصل الدراسي عن بعد لحوالي 600 طالب يدرسون معه في موضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك معالجة اللغة الطبيعية ونماذج اللغة الكبيرة.

كإجراء لمكافحة الغش، طلب المُدرِّس من الطلاب تقديم مقاطع فيديو تُظهر أيديهم ووجوههم وشاشة حاسوبهم أثناء الاختبار. لكن ظهرت أدلة على أن بعض الطلاب غشّوا رغم ذلك من خلال النظر بانتظام إلى مناطق خارج إطار الفيديو أو برامج مخفية تحت نوافذ أخرى على شاشات حاسوبهم.

وفقًا لأحد التقديرات، غشّ أكثر من 200 طالب في الصف في الامتحان. وحتى الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد، اعترف 202 شخص بالغش.
