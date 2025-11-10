الصين تكشف نموذج ذكاء اصطناعي لاستكشاف أعماق البحار

Advertisement

كشفت عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد مخصص لاستكشاف ، طوّره فريق علمي بقيادة باحثين صينيين ضمن مشروع دولي واسع، بهدف تعزيز الفهم العالمي للبيئات البحرية العميقة.ويحمل النموذج اسم "DBTH-GPT"، ويجمع بين تقنيات مثل التعلم العميق والنماذج اللغوية الكبيرة والرؤية الحاسوبية والاستدلال المعرفي.ويعالج النموذج بيانات متعددة تشمل تسجيلات الفيديو والتضاريس والديناميكا المائية والرواسب والإشارات الصوتية الحيوية في المحيطات. ومن المتوقع أن يسهم في نقل أبحاث أعماق البحار من التحليل التقليدي إلى مرحلة تعتمد على التفسير الذكي والتنبؤ، وفق ما ذكرته وكالة شينخوا.وتم استخدام النموذج لبناء نظام معرفي ذكي مخصص لجبال بحرية ومناطق الفتحات الحرارية العميقة، وذلك تحت إشراف المعهد الثاني لعلوم المحيطات التابع لوزارة الموارد الطبيعية . ويأتي هذا الإنجاز ضمن مشروع "Digital Deep" المدرج في إطار عقد لعلوم المحيطات.وفي المراحل المقبلة، سيتم إتاحة النموذج للمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية لتطوير أنظمة معرفية تغطي بيئات أعماق مختلفة تشمل الجبال البحرية والسهول السحيقة والمنحدرات القارية.