Advertisement

متفرقات

حرب جديدة بين سامسونغ وأبل.. هذه المرة على جيب المستخدم

Lebanon 24
10-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1440602-638984001317198645.jpg
Doc-P-1440602-638984001317198645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير تقارير إلى أن شركة سامسونغ تجري محادثات متقدمة مع بنك باركليز لإطلاق بطاقة ائتمان جديدة في الولايات المتحدة تعمل عبر شبكة "فيزا"، في خطوة تهدف إلى توسيع حضورها في مجال الخدمات المالية داخل السوق الأميركية. 
Advertisement
وتمنح هذه الشراكة سامسونغ فرصة لتعزيز ارتباط المستخدمين بنظامها البيئي عبر Samsung Wallet، في حين يسعى بنك باركليز إلى توسيع نشاطه في الإقراض والخدمات المالية.

وبحسب التقرير، قد يتم الإعلان رسميًا عن البطاقة قبل نهاية العام، على أن تكون ضمن حزمة مالية متكاملة تشمل حساب توفير بفائدة مرتفعة، وحساب مدفوعًا مسبقًا، وربما خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا". 
وتسعى سامسونغ من خلال هذا التوجه إلى تكرار النموذج الذي أطلقته "أبل" عام 2019 مع Apple Card، حيث تهدف إلى تقديم مكافآت مالية داخل محفظتها الرقمية يمكن استخدامها مباشرة في شراء منتجات الشركة.

ومع تباطؤ الابتكار في الهواتف الذكية، باتت المنافسة بين سامسونغ وأبل تتركز بشكل متزايد على الخدمات المالية والأنظمة المتكاملة. وإذا نجحت سامسونغ في إطلاق بطاقتها الجديدة، فقد تشهد المنافسة بين الشركتين انتقالًا من الهاتف إلى المحفظة الرقمية، بما يعزز ارتباط المستخدمين بخدمات كل منهما بشكل مباشر في حياتهم اليومية.
 
مواضيع ذات صلة
جرحى في حادث سير بين "جيب" و"فان"
lebanon 24
11/11/2025 08:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
lebanon 24
11/11/2025 08:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تُعزز حماية المستخدمين عبر أدوات استرداد جديدة وتنبيهات ضد الاحتيال
lebanon 24
11/11/2025 08:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة في يوتيوب تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في تجربة المشاهدة
lebanon 24
11/11/2025 08:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الولايات المتحدة

الخدمات المالية

بنك باركليز

سامسون

سامسو

دمين

سونغ

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-11-10
14:00 | 2025-11-10
10:18 | 2025-11-10
09:56 | 2025-11-10
08:59 | 2025-11-10
04:30 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24