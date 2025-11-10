24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
حرب جديدة بين سامسونغ وأبل.. هذه المرة على جيب المستخدم
Lebanon 24
10-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير تقارير إلى أن شركة
سامسونغ
تجري محادثات متقدمة مع
بنك باركليز
لإطلاق بطاقة ائتمان جديدة في
الولايات المتحدة
تعمل عبر شبكة "فيزا"، في خطوة تهدف إلى توسيع حضورها في مجال
الخدمات المالية
داخل السوق الأميركية.
Advertisement
وتمنح هذه الشراكة سامسونغ فرصة لتعزيز ارتباط المستخدمين بنظامها البيئي عبر Samsung Wallet، في حين يسعى بنك باركليز إلى توسيع نشاطه في الإقراض والخدمات المالية.
وبحسب التقرير، قد يتم الإعلان رسميًا عن البطاقة قبل نهاية العام، على أن تكون ضمن حزمة مالية متكاملة تشمل حساب توفير بفائدة مرتفعة، وحساب مدفوعًا مسبقًا، وربما خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا".
وتسعى سامسونغ من خلال هذا التوجه إلى تكرار النموذج الذي أطلقته "أبل" عام 2019 مع Apple Card، حيث تهدف إلى تقديم مكافآت مالية داخل محفظتها الرقمية يمكن استخدامها مباشرة في شراء منتجات الشركة.
ومع تباطؤ الابتكار في الهواتف الذكية، باتت المنافسة بين سامسونغ وأبل تتركز بشكل متزايد على الخدمات المالية والأنظمة المتكاملة. وإذا نجحت سامسونغ في إطلاق بطاقتها الجديدة، فقد تشهد المنافسة بين الشركتين انتقالًا من الهاتف إلى المحفظة الرقمية، بما يعزز ارتباط المستخدمين بخدمات كل منهما بشكل مباشر في حياتهم اليومية.
مواضيع ذات صلة
جرحى في حادث سير بين "جيب" و"فان"
Lebanon 24
جرحى في حادث سير بين "جيب" و"فان"
11/11/2025 08:10:11
11/11/2025 08:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
Lebanon 24
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
11/11/2025 08:10:11
11/11/2025 08:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تُعزز حماية المستخدمين عبر أدوات استرداد جديدة وتنبيهات ضد الاحتيال
Lebanon 24
غوغل تُعزز حماية المستخدمين عبر أدوات استرداد جديدة وتنبيهات ضد الاحتيال
11/11/2025 08:10:11
11/11/2025 08:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة في يوتيوب تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في تجربة المشاهدة
Lebanon 24
ميزة جديدة في يوتيوب تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في تجربة المشاهدة
11/11/2025 08:10:11
11/11/2025 08:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الولايات المتحدة
الخدمات المالية
بنك باركليز
سامسون
سامسو
دمين
سونغ
قد يعجبك أيضاً
الصين تكشف نموذج ذكاء اصطناعي لاستكشاف أعماق البحار
Lebanon 24
الصين تكشف نموذج ذكاء اصطناعي لاستكشاف أعماق البحار
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب
Lebanon 24
ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب
14:00 | 2025-11-10
10/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالذكاء الاصطناعي.. فضيحة غش جماعية كبيرة هذه تفاصيلها
Lebanon 24
بالذكاء الاصطناعي.. فضيحة غش جماعية كبيرة هذه تفاصيلها
10:18 | 2025-11-10
10/11/2025 10:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة استخدام كلمة المرور هي لعبة خاسرة.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
إعادة استخدام كلمة المرور هي لعبة خاسرة.. هذا ما كشفه تقرير
09:56 | 2025-11-10
10/11/2025 09:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا موعد الكشف عن Galaxy S26
Lebanon 24
هذا موعد الكشف عن Galaxy S26
08:59 | 2025-11-10
10/11/2025 08:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-11-10
الصين تكشف نموذج ذكاء اصطناعي لاستكشاف أعماق البحار
14:00 | 2025-11-10
ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب
10:18 | 2025-11-10
بالذكاء الاصطناعي.. فضيحة غش جماعية كبيرة هذه تفاصيلها
09:56 | 2025-11-10
إعادة استخدام كلمة المرور هي لعبة خاسرة.. هذا ما كشفه تقرير
08:59 | 2025-11-10
هذا موعد الكشف عن Galaxy S26
04:30 | 2025-11-10
موظف يفقد عمله بسبب تطبيق إحصاء الخطوات
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 08:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 08:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 08:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24