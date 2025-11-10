حرب جديدة بين سامسونغ وأبل.. هذه المرة على جيب المستخدم

Advertisement

تشير تقارير إلى أن شركة تجري محادثات متقدمة مع لإطلاق بطاقة ائتمان جديدة في تعمل عبر شبكة "فيزا"، في خطوة تهدف إلى توسيع حضورها في مجال داخل السوق الأميركية.وتمنح هذه الشراكة سامسونغ فرصة لتعزيز ارتباط المستخدمين بنظامها البيئي عبر Samsung Wallet، في حين يسعى بنك باركليز إلى توسيع نشاطه في الإقراض والخدمات المالية.وبحسب التقرير، قد يتم الإعلان رسميًا عن البطاقة قبل نهاية العام، على أن تكون ضمن حزمة مالية متكاملة تشمل حساب توفير بفائدة مرتفعة، وحساب مدفوعًا مسبقًا، وربما خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا".وتسعى سامسونغ من خلال هذا التوجه إلى تكرار النموذج الذي أطلقته "أبل" عام 2019 مع Apple Card، حيث تهدف إلى تقديم مكافآت مالية داخل محفظتها الرقمية يمكن استخدامها مباشرة في شراء منتجات الشركة.ومع تباطؤ الابتكار في الهواتف الذكية، باتت المنافسة بين سامسونغ وأبل تتركز بشكل متزايد على الخدمات المالية والأنظمة المتكاملة. وإذا نجحت سامسونغ في إطلاق بطاقتها الجديدة، فقد تشهد المنافسة بين الشركتين انتقالًا من الهاتف إلى المحفظة الرقمية، بما يعزز ارتباط المستخدمين بخدمات كل منهما بشكل مباشر في حياتهم اليومية.