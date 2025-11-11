Advertisement

متفرقات

غوغل تحذّر: "واي فاي" المقاهي قد يسرق حساباتك دون أن تشعر

Lebanon 24
11-11-2025 | 10:58
حذّرت شركة غوغل مستخدمي الهواتف الذكية من الاعتماد على شبكات "واي فاي" العامة، مؤكدة أن هذه الشبكات المفتوحة أو غير المشفرة قد تعرّض خصوصيتهم وبياناتهم للاختراق بسهولة، وفق وثيقتها الاستشارية الجديدة "ما وراء الشاشة" الصادرة في تشرين أول 2025. 
وأوضحت الشركة أن المتسللين يمكنهم اعتراض البيانات المنقولة عبر هذه الشبكات أو حتى إنشاء نقاط اتصال وهمية لخداع المستخدمين وإجبارهم على إدخال كلمات مرور أو معلومات مصرفية من دون علمهم.

وأكدت غوغل ضرورة تجنّب إدخال أي معلومات حساسة أثناء الاتصال بهذه الشبكات، بما في ذلك الحسابات البنكية أو البريد الإلكتروني، مع التشديد على مراقبة الحسابات المالية بشكل منتظم وتحديث الأجهزة بآخر تصحيحات الأمان.
 وأبرز خبراء الأمن السيبراني، بينهم الدكتور ماني نيري من جامعة أكسفورد بروكس، أن الكثير من شبكات Wi-Fi العامة غير مشفرة، ما يجعل عملية اعتراض البيانات المرسلة عبرها أمراً سهلاً، في حين أوضح متخصصون في شركتي "نورتون" و"ESET" أن البيانات غالبًا ما تُرسل بنص واضح يمكن قراءته مباشرة من قبل المخترقين.

ورغم الإشارة إلى أن الخطر لم يعد بمستوى السنوات السابقة، شددت غوغل على أن التهديد ما زال قائمًا، خصوصًا مع ارتفاع عمليات الاحتيال الإلكتروني، التي أدت إلى خسائر عالمية تجاوزت 400 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما كشف استطلاع أن 94% من المستخدمين تلقّوا رسائل نصية احتيالية تطلب معلومات شخصية.

وأوصت غوغل المستخدمين بتعطيل الاتصال التلقائي بالشبكات العامة أو غير المعروفة، وعدم إدخال معلومات حساسة أثناء استخدامها، والتأكد من أن المواقع تعمل عبر بروتوكول HTTPS، والتحقق من هوية الشبكة قبل الاتصال، إضافة إلى استخدام شبكة VPN موثوقة ومدفوعة بدلاً من الخيارات المجانية، التي قد تشكّل خطراً أكبر من عدم استخدامها.

(ديلي ميل)
 
