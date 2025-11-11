الصين تحلّق نحو رقم قياسي جديد في الفضاء.. 72 عملية إطلاق في عام واحد

Advertisement

حطمت رقمها القياسي في عدد عمليات الإطلاق لعام واحد، مع تبقى شهرين تقريبًا على حلول عام 2026، حيث انطلقت أربعة صواريخ صينية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي عدد المهمات المدارية التى أطلقتها البلاد هذا العام إلى 72 مهمة، وكان الرقم القياسي السابق، الذي سُجل العام الماضي، 68 مهمة.وفقا لما ذكره موقع "space"، نفذت صواريخ لونج مارش، وهي مركبات تُشغلها وتكنولوجيا الفضاء المملوكة للدولة، اثنتان من عمليات الإطلاق التي جرت هذا الأسبوع، حيث أطلق صاروخ لونج مارش 11H مؤخرا ثلاثة أقمار صناعية من طراز شييان-32، وهي مركبة غامضة ستُستخدم لاختبار التقنيات الفضائية، وفقًا لتقارير إعلامية صينية، ثم أطلق صاروخ لونج مارش 12 دفعة من أقمار النطاق العريض لكوكبة سات نت العملاقة في مدار أرضى منخفض (LEO)، والتى ستضم فى النهاية 13,000 قمر صناعى، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.وأُجريت عمليتا الإطلاق الصينيتان الأخريان هذا الأسبوع بواسطة صواريخ خاصة - Kinetica-1 التابعة لشركة CAS Space وCeres-1 التابعة لشركة Galactic Energy، حيث أرسل Kinetica-1، المعروف أيضًا باسم Lijian-1، قمرين صناعيين تجريبيين لمراقبة الأرض إلى مدار أرضي منخفض يوم السبت كما هو مخطط له، إلا أن Ceres-1، الذي أُطلق مساء الأحد، واجه مشاكل، فقد عانت مرحلته من خلل، مما أدى إلى فقدان جميع الأقمار الصناعية الثلاثة التي كانت على متنه.ومع ذلك، فإن الصين ليست الرائدة عالميًا فى مجال الإطلاق فى عام 2025؛ بل إن هذا التميز يعود إلى ، التي أجرت أكثر من 150 عملية إطلاق مداري حتى الآن هذا العام، حيث تم تنفيذ الغالبية العظمى من هذه الإطلاقات بواسطة صاروخ واحد، وهو Falcon 9 التابع لشركة SpaceX، والذي حلق 143 مرة في عام 2025 بالفعل، وقد كُرِست أكثر من 100 مهمة من هذه المهمات لبناء Starlink، وهي كوكبة أقمار SpaceX الضخمة والمتنامية باستمرار للإنترنت عريض النطاق في مدار أرضي منخفض. (اليوم السابع)