تكنولوجيا وعلوم
Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno15 الجديد المتميز بمواصفات قوية
Lebanon 24
11-11-2025
|
23:52
تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف Reno15 الجديد، الذي يأتي بمواصفات وتقنيات متقدمة تجعله منافسًا قويًا في سوق أجهزة أندرويد.
يحظى الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ويدعم تقنية eSIM وشريحة مودم متطورة للاتصال بشبكات 5G.
شاشة الهاتف من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.32 بوصة، بدقة 2640×1216 بيكسل، وتردد 120
هرتز
، مع كثافة 460 بيكسل لكل إنش، محمية بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.
يعمل Reno15 بنظام أندرويد 16 مع واجهات ColorOS 16، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 8450 مع معالج رسوميات Mali-G720 MC7. ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 أو 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة بدقة 200+50+50 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل.
يتميز الهاتف أيضًا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد. كما زُود ببطارية كبيرة بسعة 6200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، ما يتيح تجربة استخدام طويلة ومريحة. (روسيا اليوم)
