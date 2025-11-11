Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno15 الجديد المتميز بمواصفات قوية

Lebanon 24
11-11-2025 | 23:52
A-
A+
Doc-P-1441168-638985314767602106.jpg
Doc-P-1441168-638985314767602106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف Reno15 الجديد، الذي يأتي بمواصفات وتقنيات متقدمة تجعله منافسًا قويًا في سوق أجهزة أندرويد.


يحظى الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ويدعم تقنية eSIM وشريحة مودم متطورة للاتصال بشبكات 5G.
Advertisement


شاشة الهاتف من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.32 بوصة، بدقة 2640×1216 بيكسل، وتردد 120 هرتز، مع كثافة 460 بيكسل لكل إنش، محمية بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.


يعمل Reno15 بنظام أندرويد 16 مع واجهات ColorOS 16، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 8450 مع معالج رسوميات Mali-G720 MC7. ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 أو 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.


الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة بدقة 200+50+50 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل.


يتميز الهاتف أيضًا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد. كما زُود ببطارية كبيرة بسعة 6200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، ما يتيح تجربة استخدام طويلة ومريحة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
Oppo تطلق هاتفًا بمواصفات ممتازة.. هذا سعره
lebanon 24
12/11/2025 09:34:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يتفوّق هاتف Oppo الجديد على آيفون؟
lebanon 24
12/11/2025 09:34:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
lebanon 24
12/11/2025 09:34:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريبات تكشف عن شكل ومواصفات هاتف سامسونغ المقبل
lebanon 24
12/11/2025 09:34:16 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

youtube

✨ الخلف

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:18 | 2025-11-12
23:00 | 2025-11-11
16:19 | 2025-11-11
12:47 | 2025-11-11
10:58 | 2025-11-11
09:43 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24