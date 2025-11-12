إليكم موعد أقصر يوم في هذه السنة

Advertisement

ويعرف هذا اليوم علميًا باسم الانقلاب الشتوي، حيث تصل الشمس إلى أدنى نقطة لها في سماء الشتاء عند خط 23.5 درجة جنوب خط الاستواء، ما يجعل نهار موسكو قصيرًا جدًا، إذ يستمر 6 ساعات و59 دقيقة و51 ثانية فقط.وأوضحت كوشمان أن النهار بدأ يقصر تدريجيًا منذ بداية كانون الأول، حين كان طوله 7 ساعات و27 دقيقة، لكنه سيبدأ بالاستطالة مباشرة بعد 21 كانون الأول، ليصل إلى 7 ساعات و5 دقائق بحلول نهاية الشهر.وستستمر هذه الزيادة حتى 21 حزيران 2026، حين يبلغ النهار ذروته بـ 17 ساعة و33 دقيقة، في أطول يوم بالسنة — الانقلاب الصيفي — ليُعيد توازن الفلكية، ويفتح الباب لفصلٍ أطول من الضوء.