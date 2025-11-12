"برودكوم" تطلق شريحة ذكاء اصطناعي للترجمة الصوتية الفورية... تعرّف إليها

Advertisement

تتيح الشريحة تنفيذ مهام الترجمة والدبلجة والوصف الصوتي محليًا، ما يوفر استجابة سريعة، خصوصية أعلى، وتقليل استهلاك النطاق الترددي، بحسب تقرير Engadget. وتدعم الشريحة أكثر من 150 لغة، ما يجعلها مناسبة للهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وأنظمة المساعد الصوتي في السيارات.في عرض تجريبي، تم توليد وصف صوتي لفيلم "Ratatouille" بعدة لغات، مع ظهور الترجمة المكتوبة على الشاشة، الأمر الذي جذب اهتمام المستخدمين ذوي الإعاقات البصرية.رغم الحماس حول الابتكار، يشير الخبراء إلى أن التجريبي كان محدودًا ومُعدًا مسبقًا، مما يصعّب تقييم أداء التقنية ودقة الترجمات في الاستخدام الواقعي.