"برودكوم" تطلق شريحة ذكاء اصطناعي للترجمة الصوتية الفورية... تعرّف إليها
Lebanon 24
12-11-2025
|
04:08
أعلنت شركة برودكوم بالتعاون مع CAMB.AI عن تطوير شريحة ذكاء اصطناعي جديدة قادرة على الترجمة الصوتية الفورية مباشرة على الجهاز، دون الحاجة للاتصال بالسحابة.
تتيح الشريحة تنفيذ مهام الترجمة والدبلجة والوصف الصوتي محليًا، ما يوفر استجابة سريعة، خصوصية أعلى، وتقليل استهلاك النطاق الترددي، بحسب تقرير Engadget. وتدعم الشريحة أكثر من 150 لغة، ما يجعلها مناسبة للهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وأنظمة المساعد الصوتي في السيارات.
في عرض تجريبي، تم توليد وصف صوتي لفيلم "Ratatouille" بعدة لغات، مع ظهور الترجمة المكتوبة على الشاشة، الأمر الذي جذب اهتمام المستخدمين ذوي الإعاقات البصرية.
رغم الحماس حول الابتكار، يشير الخبراء إلى أن
العرض
التجريبي كان محدودًا ومُعدًا مسبقًا، مما يصعّب تقييم أداء التقنية ودقة الترجمات في الاستخدام الواقعي.
يُذكر أن نموذج الصوت المستخدم يُعتمد حاليًا من مؤسسات كبيرة مثل NASCAR وComcast وEurovision، ما يعزز موثوقيته وإمكانية انتشاره مستقبلًا.
لم تكشف برودكوم بعد عن موعد طرح الأجهزة المزودة بالشريحة، إذ لا يزال المشروع في مرحلة الاختبارات التجريبية. (العربية)
