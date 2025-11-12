Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Threads تسعى لجذب مجتمع البودكاست لتعزيز مكانتها بين المنصات الرقمية

Lebanon 24
12-11-2025 | 07:32
أعلنت منصة Threads التابعة لشركة Meta عن توجه جديد يضع منشئي البودكاست في صدارة الاهتمام، في خطوة تهدف إلى تحويل المنصة إلى مركز رئيسي للنقاشات المتعلقة بالبرامج الصوتية وتفاعل الجمهور مع محتواها.
وتطرح Threads تحسينات واضحة على طريقة عرض روابط البودكاست داخل الخلاصة، حيث ستظهر بعناصر تصميم مميزة تشمل خلفيات ملونة وصورًا مصغّرة لافتة، بما يجعلها أكثر وضوحًا وسهولة فى التفاعل.

كما ستتيح المنصة للمبدعين إضافة رابط مخصص للبودكاست داخل الملف الشخصي، بتصميم أبرز يسهّل الترويج للبرامج الصوتية وتعزيز الوصول إلى الجمهور.


تشير الشركة، إلى أن هذه المزايا هي المرحلة الأولى فقط من سلسلة تحديثات مرتقبة خلال العام المقبل، وتشمل:

- أدوات تحليل متقدمة لقياس تفاعل الجمهور مع النقاشات .

- ميزات تساعد المستخدمين على اكتشاف بودكاستات جديدة .

- ربط أعمق بين صانعي المحتوى الصوتي والمستمعين عبر مساحات نقاش موجهة .

وتوضح Meta أنها لا ترغب في أن تصبح Threads منصة لتوزيع البودكاست، بل منصة للنقاش حوله وبناء المجتمع المحيط به.

ويمتلك Threads اليوم أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا و150 مليون مستخدم يوميًا، بينما يصل عدد مستخدمي X إلى نحو 600 مليون شهريًا ، وتعتقد Meta أن جذب مجتمع البودكاست قد يساهم في تضييق الفجوة مع منافستها الأكبر.

وتأتى هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لدعم المبدعين، فقد سمحت Threads سابقًا بإضافة ما يصل إلى خمسة روابط خارجية في الملف الشخصى، وأطلقت ميزة إرفاق النصوص التي تتيح مشاركة رؤى أطول وأكثر تفصيلاً.

وتؤكد Meta أن الأشهر المقبلة ستشهد المزيد من الميزات التي تعزز دور Threads كمكان رئيسي لمناقشات البودكاست وتفاعل الجمهور مع منشئيه. (اليوم السابع)
 
