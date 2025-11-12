Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مخاطر الشحن في الأماكن العامة تهدد أمان الهواتف الذكية

Lebanon 24
12-11-2025 | 10:16
فى عصرنا الحالى، أصبح الهاتف الذكي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهو يحمل معلومات شخصية، حسابات مالية، ووسائل اتصال مهمة، ومع كثرة التنقل والعمل خارج المنزل، يلجأ الكثيرون إلى شحن هواتفهم في المناطق العامة مثل المقاهي، المطارات، ومحطات القطار.
وعلى الرغم من سهولة هذا الخيار، إلا أنه ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد أمان الهاتف وبياناته ، فقد لا يقتصر الخطر على تلف البطارية أو سرقتها، بل قد يصل إلى التعرض للهجمات الإلكترونية والبرامج الضارة التي تستهدف خصوصيتك، لذلك من الضروري التعرف على هذه المخاطر واتباع طرق آمنة لشحن الهاتف أثناء التنقل.

ومن أبرز المخاطر الحقيقية على البيانات والأمان الشخصى :

1 - خطر "Juice Jacking"
هذا مصطلح يصف هجمات يقوم فيها المهاجمون بسرقة البيانات أو تثبيت برامج ضارة على الهاتف عند استخدام شاحن عام أو USB عام ، وبمجرد توصيل الهاتف بكابل في محطة شحن عامة، يمكن للهاكرز الوصول إلى ملفات الهاتف، الرسائل، الصور وحتى كلمات المرور.

2 - برامج ضارة وفيروسات
بعض محطات الشحن العامة قد تكون معدة مسبقًا لحقن الهاتف ببرامج ضارة عند الاتصال ، وهذه البرامج يمكن أن تتسبب في سرقة البيانات الشخصية ، والتجسس على المكالمات والرسائل ، وأخيرا تثبيت تطبيقات خفية تُستغل لاحقًا.

3 - خطر الكهرباء غير المستقرة
الشواحن العامة أحيانًا تكون كهرباؤها غير مستقرة، مما قد يؤدي إلى تلف البطارية على المدى الطويل ، أو ارتفاع حرارة الهاتف أو تلفه.

4 - خطر السرقة الفيزيائية
أثناء انشغال الشخص بشحن هاتفه، قد يغفل عن مراقبته، ما يجعل الهاتف عرضة للسرقة أو الابتزاز.


طرق الحماية عند الضرورة
- استخدام كابل USB شخصي مع محول شحن كهربائي وليس عبر USB مباشر.

- تفعيل خيار “الشحن فقط” عند توصيل الهاتف بـ USB.

- حمل power bank لشحن الهاتف بشكل آمن أثناء التنقل.

- تحديث نظام الهاتف دائمًا لتقليل الثغرات الأمنية.

- تجنب الشواحن العامة قدر الإمكان، خاصة في الأماكن المزدحمة.
 
