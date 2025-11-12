مايكروسوفت تطلق أول "موظف رقمي" ببطاقة وهوية رسمية

Advertisement

تستعد لإطلاق جيل جديد من وكلاء يُعرف باسم "Agentic Users"، مصممين ليكونوا موظفين رقميين حقيقيين داخل المؤسسات، مزودين ببريد إلكتروني وحساب "تيمز" وهوية رسمية تمامًا مثل أي موظف بشري.وبحسب موقع Digital Trends، سيبدأ طرح هؤلاء الوكلاء خلال نوفمبر الجاري عبر باسم "M365 Agent Store" ضمن ترخيص مستقل يُتوقع أن يحمل اسم "Agent 365".وتقول الشركة إن الوكلاء الجدد لن يقتصروا على تنفيذ الأوامر، بل سيتمكنون من إرسال الرسائل، والمشاركة في الاجتماعات، وتحرير الملفات، وإنجاز المهام بشكل مستقل، ما يجعلهم أقرب إلى زملاء عمل افتراضيين يمكن إدارتهم أو التعاون معهم.ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تُحدث قفزة في الإنتاجية لكنها تثير في المقابل تساؤلات أخلاقية وإدارية وأمنية حول الرقابة والمساءلة، خصوصًا إذا ارتكب الوكيل الرقمي خطأ في المراسلات أو اتخاذ القرارات.ومن المقرر أن تكشف مايكروسوفت عن تفاصيل موسعة خلال مؤتمر Ignite 2025 بين 18 و21 نوفمبر، حيث يُتوقَّع أن تعرض هذه التقنية رسميًا للمرة الأولى.ويرجّح محللون أن ظهور "الموظفين الرقميين" سيدفع الشركات والحكومات إلى تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، ويعيد تعريف مفهوم المسؤولية في عصر المكاتب الذكية.