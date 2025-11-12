21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
مايكروسوفت تطلق أول "موظف رقمي" ببطاقة وهوية رسمية
Lebanon 24
12-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد
مايكروسوفت
لإطلاق جيل جديد من وكلاء
الذكاء الاصطناعي
يُعرف باسم "Agentic Users"، مصممين ليكونوا موظفين رقميين حقيقيين داخل المؤسسات، مزودين ببريد إلكتروني وحساب "تيمز" وهوية رسمية تمامًا مثل أي موظف بشري.
Advertisement
وبحسب موقع Digital Trends، سيبدأ طرح هؤلاء الوكلاء خلال نوفمبر الجاري عبر
متجر جديد
باسم "M365 Agent Store" ضمن ترخيص مستقل يُتوقع أن يحمل اسم "Agent 365".
وتقول الشركة إن الوكلاء الجدد لن يقتصروا على تنفيذ الأوامر، بل سيتمكنون من إرسال الرسائل، والمشاركة في الاجتماعات، وتحرير الملفات، وإنجاز المهام بشكل مستقل، ما يجعلهم أقرب إلى زملاء عمل افتراضيين يمكن إدارتهم أو التعاون معهم.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تُحدث قفزة في الإنتاجية لكنها تثير في المقابل تساؤلات أخلاقية وإدارية وأمنية حول الرقابة والمساءلة، خصوصًا إذا ارتكب الوكيل الرقمي خطأ في المراسلات أو اتخاذ القرارات.
ومن المقرر أن تكشف مايكروسوفت عن تفاصيل موسعة خلال مؤتمر
microsoft
Ignite 2025 بين 18 و21 نوفمبر، حيث يُتوقَّع أن تعرض هذه التقنية رسميًا للمرة الأولى.
ويرجّح محللون أن ظهور "الموظفين الرقميين" سيدفع الشركات والحكومات إلى تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، ويعيد تعريف مفهوم المسؤولية في عصر المكاتب الذكية.
مواضيع ذات صلة
"تاتش" تطلق المزاد العلني الالكتروني على الأرقام الخليوية المميزة
Lebanon 24
"تاتش" تطلق المزاد العلني الالكتروني على الأرقام الخليوية المميزة
13/11/2025 03:35:39
13/11/2025 03:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب تطلق رسمياً تطبيقها المخصص لساعة "أبل"
Lebanon 24
واتساب تطلق رسمياً تطبيقها المخصص لساعة "أبل"
13/11/2025 03:35:39
13/11/2025 03:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة من "متحف سرسق": لجمهورية رقمية تركز على خدمة المواطن
Lebanon 24
شحادة من "متحف سرسق": لجمهورية رقمية تركز على خدمة المواطن
13/11/2025 03:35:39
13/11/2025 03:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي
Lebanon 24
شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي
13/11/2025 03:35:39
13/11/2025 03:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
microsoft
متجر جديد
مين لي
العلا
تاجي
داري
قد يعجبك أيضاً
من التهديد إلى الفرصة: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة التوظيف
Lebanon 24
من التهديد إلى الفرصة: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة التوظيف
14:00 | 2025-11-12
12/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر الشحن في الأماكن العامة تهدد أمان الهواتف الذكية
Lebanon 24
مخاطر الشحن في الأماكن العامة تهدد أمان الهواتف الذكية
10:16 | 2025-11-12
12/11/2025 10:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Threads تسعى لجذب مجتمع البودكاست لتعزيز مكانتها بين المنصات الرقمية
Lebanon 24
Threads تسعى لجذب مجتمع البودكاست لتعزيز مكانتها بين المنصات الرقمية
07:32 | 2025-11-12
12/11/2025 07:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"برودكوم" تطلق شريحة ذكاء اصطناعي للترجمة الصوتية الفورية... تعرّف إليها
Lebanon 24
"برودكوم" تطلق شريحة ذكاء اصطناعي للترجمة الصوتية الفورية... تعرّف إليها
04:08 | 2025-11-12
12/11/2025 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقادات وتحديات.. خطوة واحدة تمنح أبل أفضلية في الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
بعد انتقادات وتحديات.. خطوة واحدة تمنح أبل أفضلية في الذكاء الاصطناعي
02:50 | 2025-11-12
12/11/2025 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2025-11-12
من التهديد إلى الفرصة: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة التوظيف
10:16 | 2025-11-12
مخاطر الشحن في الأماكن العامة تهدد أمان الهواتف الذكية
07:32 | 2025-11-12
Threads تسعى لجذب مجتمع البودكاست لتعزيز مكانتها بين المنصات الرقمية
04:08 | 2025-11-12
"برودكوم" تطلق شريحة ذكاء اصطناعي للترجمة الصوتية الفورية... تعرّف إليها
02:50 | 2025-11-12
بعد انتقادات وتحديات.. خطوة واحدة تمنح أبل أفضلية في الذكاء الاصطناعي
01:18 | 2025-11-12
إليكم موعد أقصر يوم في هذه السنة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 03:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 03:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 03:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24